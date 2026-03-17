Tinerețea a devenit noul standard, iar îmbătrânirea pare, tot mai des, un eșec. Este, însă, această goană după tinerețe o alegere personală sau rezultatul unei presiuni colective tot mai puternice? De ce ne temem atât de mult de îmbătrânire și unde se termină grija pentru sine și începe negarea realității? Despre dorinţa de a rămâne mereu tineri şi presiunile de a ne ascunde vârsta a vorbit şi sociologul Romeo Asiminei.

Dorința de a rămâne tineri este naturală sau este o presiune pe care o pune societatea pe noi toți?

Vă mai amintiți când eram mici și ascultam povești: "Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte"? Această dorință de a trăi aproape la nesfârșit și de a arăta tânăr este "scrisă" în ADN-ul nostru, vorbind, desigur, neștiințific. Este și o presiune din partea societății, transmisă din generație în generație. Tinerețea este garanția vitalității.

Ce suntem dispuși să facem pentru asta? Suntem dispuși să facem toate sacrificiile necesare pentru a ne menține tineri sau vrem doar să arătăm bine?

Suntem într-o cultură antiîmbătrânire. Deși, teoretic, apreciem înțelepciunea, de fapt ne îndreptăm către antiîmbătrânire în orice domeniu. Când discutăm despre tinerețe, discutăm despre sănătate. Ar trebui să existe o orientare atât către interior, cât și către exterior. Exteriorul este o garanție că și interiorul este sănătos.

Discutăm despre adevărate inegalități când vorbim despre accesul la anumite servicii. Această presiune de a arăta tineri o regăsim diferit în mai multe medii și este întâlnită mai ales în mediul urban.

Cine pune această presiune socială? Rețelele sociale sunt cele care au accentuat-o?

Rețelele sociale nu au făcut decât să preia o temă și să o accentueze. Evident, dacă ne uităm în jur, avem filtre pe care le folosim, iar toată lumea pare mai tânără, mai veselă, plină de energie... toate acestea sunt atribute ale tinereții.

Suntem impulsionați și pentru că ne comparăm cu alții? Arăt mai tânără sau mai bătrână comparativ cu cei de vârsta mea?

Comparația este unul dintre motoarele care stau la baza rețelelor sociale. Câte like-uri are X, câte like-uri are Y... Este un complex de factori și de elemente care pun presiune asupra noastră.

De ce ne sperie îmbătrânirea? De ce vrem tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?

Teama de dependență și teama de boală. Tinerețea este expresia sănătății și a faptului că ești autonom. Bătrânețea este echivalentă cu boala și dependența de ceilalți.

