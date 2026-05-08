Promovate intens drept un mic dejun sănătos şi copios, iubite de copii şi preferate de părinţi pentru că sunt foarte uşor de preparat, cerealele nu mai sunt de mult recomandarea sigură pentru cei mici. Cutiile sunt pline de zahăr rafinat, grăsimi şi coloranţi, ingrediente nocive, despre care specialiştii spun că ne pot îmbolnăvi.

Anca este din Dâmboviţa şi are două fete, de 8 şi de 12 ani. Chiar dacă locuieşte la curte şi are hrana sănătoasă mai la îndemână decât cei de la oraş, recunoaşte că nu îi e deloc uşor să le ţină pe fete departe de cerealele din comerţ. "E nasol că vor dimineaţa, pe stomacul gol ceea ce nu e ok. Ele cu cât le văd mai colorate cu atât li se par mai atractive, vor să încerce ceea ce nu este ok. De fiecare dată avem o luptă în magazin".

Speră să ajute măcar faptul că în rest face tot ce ştie ca să le protejeze pe copile de mâncarea ultraprocesată. "Noi facem pâine în casa chiar din această cauză pentru că şi pâinea conţine zahăr, nu cred că este aliment să nu conţină zahăr. Trei ani de zile constant, zi de zi".

Mulţi părinţi înţeleg abia citind eticheta de ce sunt copiii lor sunt atât de atraşi de cereale. "Săptămâna trecută când am cumpărat fulgii de porumb asta am urmărit. Aşa arătau foarte bine, prima dată când i-am cumpărat gustoşi evident şi când am citit eticheta m-am îngrozit, aveau zahăr. M-am uitat la un moment dat şi am văzut că conţin zaharuri adăugate, coloranţi, tot felul de alţi aditivi şi am decis să nu mai consum. pentru dietă, pentru sănătate, pentu viaţa de zic cu zi", spun părinții.

O cutie cu cereale procesate poate conţine şi zeci de ingrediente. Zahăr, fel şi fel de siropuri, îndulcitori naturali sau artificiali, aditivi, grăsimi procesate şi coloranţi.

"Alimentele şi ingredientele sunt aşezate pe etichetă în funcţie de gramajul în care se află în produs. Dacă o să observăm zahărul printre primele ingrediente o să ne ferim de acel produs. La fel şi grăsimile de care trebuie să ţinem cont pentru că de foarte multe ori alimenmtele care sun tno sugar, au o cantitate mai mare de grăsimi", explică Oana Merchea Ciuhureanu, nutriţionist.

Efectele consumului de cereale dulci, dimineața

Consumul cerealelor dulci dimineaţa nu face decât să-i ofere copilului un boost de energie pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Îi ridică glicemia şi, la scurt timp, uneori în mai puţin de o oră, va cere din nou ceva dulce.

"Vor conduce în special la obezitate, vor conduce la diabet zaharat, la insulinorezistenţă, ficatul gras non-alcoolic pe care-l vedem din ce în ce mai des, risc cardio metabolic. Începând încă de la vârste destul de fragede, 10-12 ani", a explicat Ioana Codreanu, pediatru.

Există şi variante sănătoase de cereale, dar sunt ceva mai scumpe şi mai necesită şi timp de pregătire. "Trebuie să avem cereale integrale, fructe. Fulgi de ovăz, fulgi de grâu, fulgi de secară. Putem adăuga bucăţi de fructe, putem adăuga miere în loc de zahăr, peste un an, putem adăuga seminţe, nuci", spune Camelia Păun, medic de familie şi pediatru.

Nutriţioniştii spun că micul dejun sănătos ar trebui să fie unul proteic, sărac în carbohodraţi. În mod ideal, ar trebui să conţină ouă, lactate, nuci, legume şi fructe cât mai variate

