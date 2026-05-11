Slăbitul ca pe TikTok te trimite direct la doctor. Tot mai mulți copii, mai ales fete și adolescente, încearcă diete virale cu oțet, pufuleți sau meniuri de înfometare. Numai că, între filtre și realitate, corpul plătește nota de plată. De la leșin și probleme de creștere, până la ulcer si diabet.

Mariana are o fiică de 15 ani și spune că, în urmă cu doi ani, a ales varianta controlată a slăbirii, la recomandarea unui medic.

"Cu regimul acesta a reuşit să slăbească 13 kg, avea la momentul respectiv 69 ...02.40 treisprezece ani. N-aş vrea să treacă prin bulingul copiilor", a declarat Mariana.

A văzut și reversul medaliei. O cunoştinţă a ajuns la spital după o dietă extremă.

"A ajuns într-o fază de anorexie, undeva pe la 17 ani a ajuns în spital dar toată chestia a durat începând cu 15 ani", mai spune Mariana.

Cum afectează dietele extreme dezvoltarea copiilor

Între presiunea socială și dorința de acceptare, tot mai mulți tineri ajung să-și cântărească viața în extreme.

"Am o cunoştinţă care ... S-a încuiat în baie în jur de o săptămână numai ca să nu mănânce. Intra în baie când... când îi era foame, da .. Încerca să evite cât mai mult bucătăria". "Am cunoscut diferite situaţii în care prieteni au plicat aceste metode. Post negru". "A avut complexe şi a decis să îşi facă operaţia de micşorare de stomac. Avea 120 de kilograme şi cam de înălţimea mea, un metru şaizeci". "Am început să ţin fasting 20 de ore în care nu mâncam şi patru ore. Am început să mănânc din nou, după m-am îngrăşat din nou", spun tinerii.

În cabinete, medicii văd zilnic efectele acestor rețete rapide de slăbit.

"Sunt foarte grave şi aş atrage atenţia că o alimentaţuie echilibrată trebuie să conţină toate grupele de alimente, în cazul adolescenţilor avitaminozele şi dezechilibrele metabolice sunt mult mai grave şi mult mai rapide Diete cu deficit caloric major cu 700-800 de calorii pe zi, dieta cu pufuleţi, dieta ketogenică. Marea problemă este de fapt în această dietă cu oţet că oţetul se ingeră dimineaţa pe stomacul gol", a declarat Oana Merchea Ciuhureanu, medic de familie şi nutriţionist.

Și consecințele nu întârzie să apară.

"De aici pot apărea probleme şi dezechilibre, poate apărea obezitate, în loc să scadă în greutate copilul poate să ia în greutate. Gastritele sunt destul de frecvente, pot apărea anemiile, fetiţele în general au stare de oboseală, leşin, îşi pierd conştiinţa", a declarat Camelia Păun, pediatru.

În cazul copiilor de 10 ani aportul zilnic de calorii trebuie să fie cuprins între 1.600 şi 2.000, mai puţin pentru fete, mai mult pentru băieţi. Dacă vorbim despre adolescenţii de 15 ani, toate mesele din timpul zilei trebuie să conţină între 1.800 şi 2.200 de calorii.

În România, unul din patru copii este supraponderal.

Andreea Petrescu

