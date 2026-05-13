Paradox românesc. În ţara în care părinții îşi petrec ore întregi pe holurile spitalelor supraaglomerate, la Timișoara stă aproape goală, o unitate nouă pentru copii. Clădirea modernă a Spitalului Louis Țurcanu a costat 12 milioane de lei, dar acum statului îi tremură mâna când trebuie să dea bani pentru dotarea cu aparatură medicală. Din cele 6 etaje, 4 sunt încă nefolosite, deși unitatea deservește 10 județe și zeci de mii de copii.

Noul corp al Spitalului de Copii din Timișoara trebuia să fie, încă din 2014, simbolul unui sistem medical modern. Pe hârtie, totul părea simplu: un spital nou în doi ani. În realitate, drumul a fost pavat cu insolvențe, blocaje și șantiere în stil… clasic românesc.

La 12 ani distanţă, spitalul de 12 milioane de euro există, dar funcționează la mai puţin de jumătate din capacitate. În clădirea modernă, cu 6 etaje și 8.000 de metri pătrați, doar parterul și primul nivel sunt funcționale. Primele semne de viață au apărut abia în septembrie 2025, când aici a fost mutată Unitatea de Primiri Urgențe. Acum, la opt luni distanță, se deschide și noul ambulatoriu.

Restul secțiilor care ar trebui să funcționeze aici rămân, deocamdată, răsfirate prin oraș, în vechile clădiri.

"Aici vor funcţiona specialităţile de pediatrie, de NPI, de oftalmiologie, ORL şi multiple alte specialităţi. Mare parte din dotări s-au făcut cu ajutorul ONG-urilor", spune Iulia Bagiu, purtător de cuvânt Spitalul "Louis Ţurcanu".

Fără donații și mici alocări locale, proiectul n-ar fi ajuns nici măcar până la acest stadiu. Cererile de finanțare pentru aparatură au rămas, până acum, fără răspuns.

"Vrem în continuare să dăm drumul şi la celelalte etaje, deoarece cladirea are 6 etaje în total, din care funcţionale sunt doar două. Aşa că avem nevoie de ajutorul întregii comunităţi", spune Iulia Bagiu, purtător de cuvânt Spitalul "Louis Ţurcanu".

Autoritățile locale nu exclud varianta fondurilor europene, însă dotarea completă ar putea dura încă 2–3 ani, în funcție de finanțare.

"Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății şi începând cu anul trecut am început să alocăm fonduri de la bugetul local. Ambiția noastră este ca în acest an să terminăm blocul operator și secția ATI și să începem pe alte secții", spune Silvana Andreaş, purtător de cuvânt primăria Timişoara.

Între timp, pacienţii şi părinții lor descoperă noul ambulator.

"Ne bucurăm pentru că putem să le oferim copiilor un cadru și o ambianță plăcută, nu mai vin cu teamă la noi, iar așa cum vedeți cabinetele sunt prietenoase, sunt viu-colorate", spune Ana Maria Misici, medic primar oftalmolog.

"Avem la dispoziție tot ce nu am avut în anii anteriori și în mediul unde am lucrat în trecut", spune Larisa Tătar, asistent medical.

Pentru unii părinți însă, contrastul rămâne dur

O mamă care a stat internată în vechea secție de Neuropsihiatrie descrie experiența.

"Acolo e nebunie. E ceva de genul stai la uşă până ţi se eliberează un pat. Ceea ce e aici e clar că e un lucru bun pentru noi ca părinţi, pentru ei ca și pacienți", spune un părinte.

În fiecare an, Spitalul de Copii din Timişoara, care deserveşte 10 judeţe, asigură peste 58.000 de consultații, iar mai mult de 38.000 de pacienți sunt tratați în ambulatoriu.

