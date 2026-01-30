Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Primul caz de virus Chikungunya, transmis de ţânţari, în România. Ce simptome prezintă pacientul

Primul caz de virus Chikungunya diagnosticat în România a fost confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani. Pacientul este internat la Institutul "Matei Balș" din Bucureşti. 

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 12:33
Primul caz de virus rar transmis de ţânţari, confirmat în România. Ce simptome prezintă pacientul diagnosticat - Sursa: Profimedia

Boala periculoasă este rară în Europa, fiind întâlnită în special în Africa și America de Sud.

Este o boală provocată de un virus care se transmite prin înțepătura țânțarilor. O persoană infectată face, de obicei, febră mare și are dureri puternice de articulații, care pot face chiar și mersul dificil. Pot apărea și dureri de cap, oboseală sau stare generală de rău. Boala nu se transmite de la om la om, ci doar prin țânțari. De cele mai multe ori nu este gravă, dar durerile articulare pot dura mult timp, chiar și câteva luni. 

"Este o infecție virală care trebuie diagnosticată de fiecare dată când o persoană vine dintr-o zonă de risc. Este important să existe un spital performant pentru a putea pune acest diagnostic corect", a explicat medicul Adrian Marinescu în cadrul unei televiziuni. 

Articolul continuă după reclamă

Simptomele, asemănătoare cu cele ale unei infecții virale sau ale unei gripe

Simptomele în cazul Chikungunya sunt asemănătoare cu cele ale unei infecții virale sau ale unei gripe. Evoluția bolii se poate agrava dacă există alte boli. Dacă pacientul nu primește tratament, se poate ajunge la complicații cu afectarea mai multor organe interne.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

virus tantar virus romania
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Sănătate » Primul caz de virus Chikungunya, transmis de ţânţari, în România. Ce simptome prezintă pacientul