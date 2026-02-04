Minerale rare descoperite în Munții Apuseni. Potențial strategic pentru România

Descoperire incredibilă în Munții Apuseni, în județul Arad, în zona de graniță cu Bihorul. Compania canadiană Leading Edge Materials, proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume și deținătoare a licenței de explorare pentru perimetrul polimetalic Bihor Sud, a identificat resurse potențiale importante de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc, care ar putea fi exploatate comercial.

Campania de explorare derulată în 2025 a indicat o mineralizație extinsă în zona Valea Leucii-Dibarț-Avram Iancu, cu uraniu asociat și sulfuri polimetalice de cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc. Datele sugerează o zonă mineralizată interconectată de aproximativ 6 km, cu potențial strategic pentru securitatea energetică a României.

Comorile din subteranul României

“Dovezile se acumulează în favoarea unei mineralizații de mare amploare între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări suplimentare și pentru potențialul de resurse. Nivelurile și tonajele istorice din zonă demonstrează o perspectivă comparabilă, pe care sperăm să o valorificăm, beneficiind de finalizarea Raportului Persoanei Competente, de atragerea unor noi investiții direct în proiect și de un program de explorare revigorat și bine direcționat”, spune CEO-ul Kurt Budge, potrivit Profit.

Articolul continuă după reclamă

Datele de cartografiere și eșantionare evidențiază o mineralizație extinsă, în special sub formă de oxid de uraniu asociat cu silicifiere de tip jaspis, sulfuri polimetalice de cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc găzduite în roci silicio-carbonatice (incluzând apariții de uraniu), precum și carbonat cristalin (calcar), care prezintă mineralizație sulfurică diseminată și de tip stockwork.

"Având în vedere recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea unor noi surse interne de uraniu a devenit de importanță strategică pentru obiectivele României privind independența energetică. Istoria demonstrează contribuția anterioară a activităților miniere de la Avram Iancu, iar potențialul există ca această zonă să producă din nou și să deservească această prioritate națională”, a mai precizat Budge.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰