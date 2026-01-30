Ministrul Sănătăţii anunţă că va fi construit un nou centru de arşi grav pentru adulţi, în Sectorul 4

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că în ultima perioadă a anului, numărul de arsuri grave din România a explodat, el precizând că vorbim de foarte mulţi pacienţi, foarte multe arsuri, astfel că au avut dificultăţi mari în a gestiona toate aceste cazuri, din lipsa locurilor atât în România cât şi în UE. Ministrul a mai afirmat că în Bucureşti e nevoie de încă un centru de arşi grav pentru adulţi şi probabil acesta va fi construit în Sectorul 4.

”Analizând toate cifrele şi vorbesc aici de numărul de pacienţi cu arsuri grave care au apărut în ultima perioadă a anului, fac un apel la o oarecare responsabilitate, pentru că în ultima perioadă (..) numărul de arsuri grave din România a explodat. Vorbim de foarte mulţi pacienţi, foarte multe arsuri, am avut dificultăţi mari în a gestiona toate aceste cazuri, din lipsa locurilor, evident, atât în România cât şi în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a precizat că, văzând toate aceste cifre şi aceste realităţi, până la urmă, eu consider că în Bucureşti este nevoie de încă un centru de arşi grav pentru adulţi, pentru că acesta va deservi doar copiii, dar pacienţii cu arsuri grave adulţi nu vor beneficia de un Centru de arşi grav, la standarde înalte, în Bucureşti.

”Am avut deja discuţii, atât cu reprezentanţii Băncii Mondiale cât şi cu primarul sectorului 4, care a şi identificat un teren, cel mai probabil că acesta va fi construit în sectorul 4. Mai multe date despre viitorul proiect o să apară în a doua parte a anului, dar cu siguranţă şi în Bucureşti este nevoie de un centru pentru arşi grav”, a adăugat ministrul.

Despre Centrul de Arşi de la Floreasca, Rogobete a afirmat că în urma Corpului de Control de atunci şi a tuturor rezultatelor, a decis închiderea centrului în septembrie.

”Între timp, în acord cu managerul şi cu echipa medicală, a început procesul de reabilitare a centrului existent, în sensul în care se reduc numărul de paturi pentru pacienţi cu arsuri grave de la 6 la 4, iar în spaţiul obţinut prin reducerea numărului de paturi, se vor realiza toate funcţiunile şi anexele necesare pentru un centru de arşi grav”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a menţionat că, la ritmul în care are loc procedura de reabilitare, crede că undeva în prima parte a acestui an, probabil mai, iunie, va fi dat în folosinţă centrul reabilitat, care va respecta normativul prevăzut în funcţionarea centrului de arşi grav.

Alexandru Rogobete a mai spus că nu va fi centru, ci va fi unitate funcţională de arşi, aşa cum este şi la Timişoara şi în alte locuri, dar una care respectă normativul.

