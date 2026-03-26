Prinşi în capcana tehnologiei, copiii de astăzi fac tot mai puţin sport. Nu mai ies afară, în faţa blocului, ci "joacă" fotbal pe tabletă sau Playstation. În timp ce la şcoală se fac tot mai puţine ore de sport,răspunderea rămâne doar la părinţi. Una tot mai greu de susţinut. Aproape jumătate dintre ei recunosc că nu au bani să-şi trimită copilul la un sport. Şi cum ar putea fi altfel, când doar echipamentul şi abonamentul, adică doar strictul necesar, costă câteva sute de lei bune pe lună, dacă nu peste o mie.

Aşa au ajuns copiii României să se confrunte cu probleme precum obezitatea şi apatia cronică în lipsa ecranelor. Specialiştii spun că cel mai bun exemplu sunt părinţii! Iar dacă ei vor cu adevărat să schimbe situaţia, exista şi alternative gratuite.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de joi a Observator 16, alături de Simona Gherghe, jurnalist, realizator TV şi mamă.

Întrebată de unde ar putea să înceapă această discuţie şi care ar fi cele mai potrivite soluţii pentru această situaţie, Simona Gheorghe a indicat puterea exemplului

"Aș începe prin a zice puterea exemplului. De multe ori noi vrem de la copiii noștri să facă foarte mult sport, să nu acceseze ecranele, dar noi le spunem lucrurile astea cu un telefon în mână și stând pe canapea. Hai să începem prin a ne mișca noi un pic, chiar să o facem împreună, și apoi copilul va vedea. Prima lecție a copilului este, te vede ce faci, repetă. Face prin imitație. Asta este învățarea, mai ales la copiii mici. Și atunci dacă copilul o să vadă că mama și tata se mișcă un pic, nu vorbim de sport intens sau de performanță, nu, ieșim cu bicicletele, facem dans în casă, facem niște exerciții, mai mergem și noi la sală, copilul să înțeleagă că sportul face parte din viața noastră, din filozofia noastrã de viață, că sportul înseamnă sănătate. Cred că e un pic greșit să punem foarte mult accent pe rezultat. Aș aprecia mai mult efortul. Pentru că e presiunea asta, știi? În momentul în care pui presiune pe un copil să obțină rezultate, și așa se confruntă cu foarte multă presiune pe zona școlară, da?", a explicat Simona Gherghe.

Simona Gherghe a adăugat că există o presiune foarte mare asupra copiilor în ziua de astăzi.

"Noi vrem să aibă note bune, să fie ok, să învețe, să citească. Dacă mai punem și presiune pe un lucru care, despre care noi vrem să-l implementăm ca un obicei pe viață, da, în condițiile în care, atenție, Teodora, noi venim într-o generație în care sportul era a cincea roată, da. Ce făceam noi? Scutiri. Ce mai făceam? Făceam matematică și română la sport pentru că ne pregăteam pentru olimpiade. Și atunci, noi neavând treaba asta în sânge, măcar lor să le-o transmitem. Și aș aprecia efortul, mai puțin performanța. Sunt extraordinar de puțini copii care sunt apţi să facă performanță, chiar dacă sunt foarte talentați. Performanța înseamnă să ai o capacitate de muncă și să te dedici pe care nu foarte mulți copii o au. De altfel, procentul este unul extraordinar de mic. Și atunci, așa ajung copiii să urască sportul. Pentru că părintele își dorește atât de mult să fie David Popovici, să fie Simona Halep, Hagi", a explicat Simona Gherghe.

Cât despre eforturile de a conduce un copil spre activităţi sportive, invitata Observator 16 a arătat că nu e vorba doar despre resurse când vine vorba de a face mişcare.

"Orice fel de activitate extra. Foarte mulți părinți o să spună, păi da, da, tu vorbești pentru că îți permiți să-i duci la schi, îți permiți să-i duci la tenis, îți permiți să-i duci la not. Nu este despre asta. Și tu îți permiți să faci lucrurile astea. Hai să spunem, la înot aș insista eu, da? Până la urmă există o mulțime de școli, cluburi acum care au bazine de not și care oferă niște abonamente mai mult decât rezonabile. Mai ales în marile orașe. Pe înot aș insista. Și copiilor mei le-am spus. Singurul sport obligatoriu până la 16 ani este înotul. Restul mai discutăm. Dar să încerce cât mai multe. Vrei gimnastică? Fă gimnastică. Vrei să faci karate? Vlad ne-a zis că vrea să facă karate. Ok, faci karate. S-a lăsat între timp. Acum face... Măcar a încercat. Exact. Face fotbal. Cât o face? Eu nu insist pe rezultatele lui, cât pe efort, pe faptul că face mișcare. Dacă nu se poate nici asta... Ce e cel mai simplu, Teodora? Oricine are muzică în casă, da? Dansăm jumătate de oră până simțim că nu mai putem să respirăm. Ce-i asta? Înseamnă mișcare? Cardio. Mergem, exact, mergem în parc. Parcul e gratis. Ne jucăm de-a alergatul, facem maraton. Activități care se presupună mișcare", a explicat Simona Gherghe.

