Video Imagini şocante cu 2 copii de 11 ani care s-au bătut în faţa blocului. Tatăl unuia dintre ei îşi încuraja fiul

Este anchetă la Bocşa, judeţul Caraş-Severin, după ce imaginile cu doi copii care se bat în faţa blocului au devenit publice. Vizat de acuzaţii este tatăl unuia dintre băieţi care în loc să oprească conflictul, şi-a încurajat fiul. Mai mult, bărbatul a intervenit şi el în altercație şi l-a lovit pe celălalt copil.

de Iulia Pop

la 12.05.2026 , 14:31
Conflictul a izbucnit în Bocșa, în data de 9 mai, între doi copii de 11 ani, iar alți minori filmau și asistau de pe margine. Se pare că la scenă ar fi asistat inclusiv tatăl unuia dintre cei doi copii, care își încuraja fiul să lovească mai puternic.

Probabil nemulțumit de prestația copilului, bărbatul a intervenit și l-a lovit pe adversarul fiului său cu palma peste umăr și față. A doua zi, mama copilului agresat a sesizat poliția.

În acest caz s-a deschis deja un dosar penal pentru loviri și alte violențe, iar pe fir a intrat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița. De asemenea, au fost informați și reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Iulia Pop

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

