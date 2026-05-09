Şcoală, after-school şi tabletă. Cam aşa arată o zi obişnuită pentru elevii români. Oboseala de la ore e dublată de timpul petrecut în faţa ecranelor. Nu-i de mirare, aşadar, că în program nu mai rămâne loc de nimic - nici de sport, nici de joacă în aer liber.

O zi din timpul anului școlar, în situația cel mai des întâlnită, arată cam aşa: copilul petrece 5-6 ore la şcoala si o ora sau mai mult pe drum. Are teme una doua ore si inainte sau dupa navigheaza pe internet cu prietenii, ce-i drept, dar sunt vreo 4 ore. Interactiunile directe se traduc intr-o ora poate cu familia. Asa arata studiul ingrijorator facut de Asociaţia Salvaţi Copiii.

Retelele de socializare sau jocurile online reprezintă peste trei ore pe internet pentru ciclul primar, iar timpul creste odata cu varsta: 57% în cazul copiilor de gimnaziu și 73% în cazul celor de liceu. Un sfert dintre aceştia ating 6 ore online pe zi!

Acelaşi studiu arată însă că aceşti copii şi-ar dori, în fapt, altceva. Unul din trei ar vrea mai mult timp cu familia, iar 36% să practice un sport. Însă nu doar că nu practică un sport, nici nu ies prea mult la joacă. 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. 13% dintre copii spun că nu fac deloc activități în aer liber, procentul cel mai scăzut în cazul ciclului primar și cel mai ridicat în cazul liceenilor (16%).

