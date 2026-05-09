Video Copii cu program de corporaţie. Studiu îngrijorător: copiii vor altceva, nu telefoane şi tablete

Şcoală, after-school şi tabletă. Cam aşa arată o zi obişnuită pentru elevii români. Oboseala de la ore e dublată de timpul petrecut în faţa ecranelor. Nu-i de mirare, aşadar, că în program nu mai rămâne loc de nimic - nici de sport, nici de joacă în aer liber.

de Mădălina Iacob

la 09.05.2026 , 12:57
O zi din timpul anului școlar, în situația cel mai des întâlnită, arată cam aşa: copilul petrece 5-6 ore la şcoala si o ora sau mai mult pe drum. Are teme una doua ore si inainte sau dupa navigheaza pe internet cu prietenii, ce-i drept, dar sunt vreo 4 ore. Interactiunile directe se traduc intr-o ora poate cu familia. Asa arata studiul ingrijorator facut de Asociaţia Salvaţi Copiii.

Acelaşi studiu arată însă că aceşti copii şi-ar dori, în fapt, altceva

Retelele de socializare sau jocurile online reprezintă peste trei ore pe internet pentru ciclul primar, iar timpul creste odata cu varsta: 57% în cazul copiilor de gimnaziu și 73% în cazul celor de liceu. Un sfert dintre aceştia ating 6 ore online pe zi!

Acelaşi studiu arată însă că aceşti copii şi-ar dori, în fapt, altceva. Unul din trei ar vrea mai mult timp cu familia, iar 36% să practice un sport. Însă nu doar că nu practică un sport, nici nu ies prea mult la joacă. 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. 13% dintre copii spun că nu fac deloc activități în aer liber, procentul cel mai scăzut în cazul ciclului primar și cel mai ridicat în cazul liceenilor (16%).

