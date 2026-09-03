O femeie de 47 de ani a trecut printr-un transplant de plămâni, însă recuperarea a luat o turnură neașteptată. După mai multe episoade de anafilaxie, medicii au descoperit că aceasta dezvoltase o alergie pe care nu o avusese înainte, potrivit LiveScience .

A primit un transplant de plămâni, apoi medicii au descoperit ceva neașteptat. Ce a venit la pachet cu organul - Shutterstock

După un transplant de organ, o femeie de 47 de ani din Canada a dezvoltat o nouă alergie alimentară. Femeia a fost supusă unui transplant pulmonar pentru tratarea bolii pulmonare interstițiale, o afecțiune care presupune inflamarea și cicatrizarea nocivă a țesutului pulmonar. În timp ce se recupera în spital, aceasta a mâncat un bol de cereale la micul dejun, după care a avut, timp de aproape două ore, simptome precum înroșirea pielii, mâncărimi, dificultăți de respirație și scăderea tensiunii arteriale.

Această reacție alergică severă, care poate pune viața în pericol, este cunoscută sub numele de anafilaxie. Un raport privind cazul femeii nu menționează tratamentul exact pe care aceasta l-a primit pentru reacție, însă precizează că simptomele au dispărut după două ore. În săptămânile de după externarea din spital, femeia a avut din nou aceleași simptome, după ce a mâncat o plăcintă cu cremă de cocos și, ulterior, un baton de ciocolată cu migdale.

Ce s-a întâmplat cu alergia după un an

La două luni după transplantul pulmonar, femeia a fost supusă unui test alergologic cutanat de tip prick, care a indicat o sensibilitate la alergenii din arahide și semințe de pin. Ea nu a prezentat o reacție alergică la fructele cu coajă lemnoasă, precum migdalele din batonul de ciocolată, și nici la cocos. Niciunul dintre alimentele care îi declanșaseră simptomele nu era cunoscut ca având arahide în compoziție, însă niciunul nu era certificat ca fiind lipsit de arahide.

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Un aspect important este că donatorul plămânilor fusese un băiat de 12 ani care avea o alergie cunoscută la arahide, dar fără antecedente de anafilaxie. Medicii femeii au presupus că țesutul pulmonar transplantat conținea celule imunitare provenite de la donator, care erau sensibilizate la alergenii din arahide și alte nuci.

Femeia nu a primit un tratament specific pentru eliminarea acestei noi reacții alergice. Totuși, sensibilitatea a scăzut la testele cutanate efectuate ulterior, iar la un an după operație dispăruse complet. La câteva luni după împlinirea unui an de la transplant, femeia a consumat arahide într-un mediu supravegheat și nu a avut nicio reacție. Medicii au concluzionat că celulele imunitare sensibilizate provenite de la donator trebuie să fi dispărut treptat din organismul pacientei.

Cum ar fi putut fi "transferată" alergia prin transplant

O posibilă explicație este faptul că plămânii și ficatul sunt bogați într-un tip de celule imunitare care produc anticorpi specifici anumitor alergeni, numite limfocite B. Alte celule care ar putea fi implicate în apariția alergiilor dobândite de la donator sunt mastocitele și bazofilele, două tipuri de celule imunitare care se leagă de acești anticorpi specifici alergenilor. Celulele păstrează anticorpii atașați, iar atunci când intră în contact cu un alergen eliberează compușii inflamatori responsabili de apariția anafilaxiei.

Medicii care au descris cazul au ajuns la o concluzie similară, subliniind că un istoric detaliat al alergiilor donatorului și efectuarea testelor cutanate după transplantul de organ ar putea ajuta la identificarea alergiilor dobândite de la donator.