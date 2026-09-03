Platforma e-Sănătatea Mea are în continuare probleme. Pacienţii se plâng că nu reuşesc să se logheze, iar cei care izbutesc nu găsesc nimic funcţional acolo pentru că nu s-au listat sub o mie de medici din toată ţara. Doctorii susţin că nu este vina lor. Abia aseară le-ar fi explicat Casa Naţională de Sănătate cum să intre în portal.

"Programări, alegem o specialitate, dermatologie, dar nu apar sloturi disponibile pentru programare, deci e total degeaba această funcţie. Mai avem istoricul de sănătate care nu este disponibil.", spune un utilizator.

Informaţiile nu există în platformă pentru că nu sunt conectaţi la platformă nici 2% dintre furnizorii de servicii medicale - medici de familie, specialişti, spitale şi clinici.

La trei zile de la lansarea portalului eSănătatea Mea, promisiunile șefului casei de sănătate sunt încă departe de realitate. În aplicație pot fi găsiți, la nivel național, abia aproximativ 1.000 de medici, spitale și clinici private, iar programările online sunt disponibile doar la anumiți doctori și în anumite județe. În plus, istoricul medical al pacienților nu este încă disponibil, iar decontările făcute de CNAS pentru serviciile medicale nu pot fi consultate în aplicație.​

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Medicii de specialitate susţin că au fost instruiţi cum să îşi introducă serviciile în platformă abia după lansarea acesteia.

"Abia de ieri au început să fie trimise de către Case formularele de cerere de înrolare, pe măsură ce se completează se transmit la casă. Urmând ca în cursul zilei de astăzi, după amiaza aceasta să ni se transmită un link pe care să-l transmitem către membrii noştri TAIE în care să se facă un instructaj. S-a mers pe o secretomanie şi pe un heirupism legat de PNRR.", explică Cosmin Alexandrescu, radiolog.

Platforma a costat 100 de milioane de euro şi a fost lansată în grabă fără să fie complet funcţională, pentru că altfel, Casa de Asigurări de Sănătate ar fi depăşit termenul-limită impus de Comisia Europeană şi ar fi pierdut finanţarea. În plus, medicii de familie spun că pacienţii nu pot să primească online reţete şi trimiteri, cum au promis autorităţile, nici după ce baza de date va fi completă.

"Aşa ar fi util dacă ar funcţiona, momentan am înţeles că nu funcţionează.", spune un cetăţean.

"Chiar dacă această platformă ar fi complet funcţională, tipizatele pentru trimiteri, reţete ori concedii medicale nu pot fi eliminate complet pentru că legea nu permite asta.", precizează un cetăţean.

"Sunt uşor sceptică pentru că la început cu atatea informaţii e posibil să se blocheze şi nu vor funcţiona.", adaugă un alt cetăţean.

Marţi, în ziua lansării, şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care răspunde de acest proiect, a vrut să demonstreze că platforma funcţionează, dar a avut o surpriză.

"Dau un refresh dacă se întâmplă lucrul acesta. Şi exact când am spus că filmaţi... Da. Se întâmplă, e suprasolicitat în momentul de faţă.", spune şeful CNAS.

Guvernul anunţă că platforma portal.esanatateamea.ro este funcţională, dar nu complet şi că lucrează prudent la extinderea ei.

În plus, există şi altă problemă. Cei care vor să se logheze cu ajutorul aplicaţiei ROeID trebuie să îşi facă mai întâi cont pe acea aplicaţie, iar validarea conturilor se face manual. Cu 25.000 de cereri în așteptare și 10.000 noi pe zi, cererile vor fi procesate într-o săptămână.