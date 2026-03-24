În goana după soluții rapide, tot mai mulți români ajung să își pună încrederea în "experți" de pe rețelele sociale, care promit schimbări spectaculoase, dar nu au, în realitate, nicio pregătire. În spatele imaginilor perfecte și al discursurilor convingătoare se ascund, adesea, strategii de marketing, nu competență reală, iar consecințele pot însemna timp, bani și chiar sănătate pierdute. Invitată la Observator 16, medicul nutriţionist Oana Ciuhureanu ne explică cum putem face diferenţa şi cum ne putem proteja de "vânzătorii de iluzii".

Teodora Tompea: De ce avem medici care se specializează şi alte persoane care fac cursuri de câteva luni şi au aceeaşi plajă de desfacere? Unde e problema? Nu există legislaţie? Cum e?

Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist: Problema e că nu se face diferenţa. Nu neapărat Ministerul, pentru că oarecum legile sunt clare, dar nu sunt chiar atât de clare şi nu se dau amenzi, lasă puţin loc de interpretare. E o problemă pentru că consultanţii în nutriţie, cei care fac aceste cursuri de 3 şi 6 luni, care să fim realişti... în 3-6 luni, nu ai cum să înveţi nici medicină şi nici nutriţie cu adevărat. Ei se bagă şi peste patologii. În mod normal, ei nu ar trebui să se bage. Ar trebui să calculeze meniuri doar pentru oameni sănătoşi, să vină doar cu nişte recomandări.

Când discutăm despre boli şi afecţiuni, ar trebui să avem o nutriţie personalizată, iar aici ar trebui să se ocupe medicii. Putem să vorbim şi despre un medic generalist care face un master în nutriţie sau putem vorbi despre dieteticieni nutriţionişti care fac o facultate de 3 ani la Farmacie şi trebuie să facă şi un master de 2 ani sau un an de practică. Ei au competenţa să lucreze în spital şi cu patologii. Ceilalţi, nu.

Teodora Tompea: Dar astfel de cursuri sunt atestate de Ministerul Muncii sau sunt cursuri private?

Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist: Sunt cursuri private pe care le poate accesa oricine, dar acel examen e atestat de Minister. Oarecum, trecerea se face undeva în momentul în care devii şi nu îţi ştii exact competenţele. În ultimii ani, a fost o discuţie şi la nivel de Colegiul Medicilor. S-au luat măsuri, dar nu atât încât să se ducă în partea de online.

Teodora Tompea: De ce căutăm atât de uşor doar în online astfel de traineri?

Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist: În online, ne este mult mai la îndemână şi marea problemă e de fapt marketingul online şi cuvântul acesta, nutriţionist, care el de fapt nu există ca meserie. Noi nu avem meseria de nutriţionist, avem meseria de dietetician nutriţionist sau medic de boli de nutriţie şi diabet. Şi toată lumea înţelege prin nutriţionist că este medic. Nu este chiar medic.

Teodora Tompea: Aţi avut cazuri de la traineri sau persoane care nu erau specializate în medicină şi să le reparaţi cu greu?

Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist: Da, da, chiar am văzut un antrenor. Era vorba de o doamnă care avea diabet, iar dânsul îi dădea o cantitate mare de glucide, prune uscate şi alte lucruri foarte dulci şi făcuse o dezechilibrare metabolică. Se pot întâmpla lucruri foarte grave când nu avem cunoştinţe medicale.

