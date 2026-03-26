Durerile de spate nu chinuie doar seniorii. Mai mult de un sfert dintre elevi suferă din cauza asta. Vestea bună e că medicii ştiu cauza. Jumătate dintre copii se uită prea mult la ecrane în poziţii incorecte. Aşa că au nevoie de mai mult sport, mai puţin telefon şi un birou ergonomic la care să îşi scrie temele.

Acesta este un stil de viaţă pentru mulţi copii. Un studiu făcut pe 12.000 de elevi de şcoală primară din Bucureştui şi Ilfov dezvăluie obiceiuri îngrijorătoare.

"Mai greu cu mişcatul, mă focusez să o scot afară foarte mult atunci când nu reuşesc, câteodată mai face cu mine antrenamentele mele de sport", explică o mamă.

"Conform studiului, peste 45 de% dintre copii nu practică un sport, nu ies afară pentru activităţi în aer liber, joacă şi plimbare", relatează Andreea Petrescu, reporter Observator.

În plus, 8 din 10 elevi nu stau drepţi în bancă sau acasă, la birou, când fac lecţii. Ghiozdanele îndesate cu petru, cinci culegeri în afara manualelor îngreunează situaţia.

"În jurul vârstei de 15 ani au început să apară problemele, durerile lui... poziţie defectuoasă am remarcat cam de când a început şcoala, de când cu ghiozdanul foarte greu în spate", explică un părinte.

Daniela a descoperit că fiica ei de 10 ani avea coloana vertebrală anormal de curbată. Pentru că nu făcea prea multă mişcare, problemele s-au agravat.

"Studiază mult individual dar poziţia în care o face a dus la o scolioză. Mi-am dat seama uitându-mă propriu-zis cum stă la birou, cumva înclinată pe o parte, iar la un moment dat au apărut şi durerile, dureri cronice de spate", explică o altă mamă.

Kinetoterapeuţii îi sfătuiesc pe părinţi şi profesori să fie atenţi la poziţia copilului în bancă, la birou şi când foloseşte telefonul, şi să corecteze din timp problemele.

"Ne uităm la poziţia capului, dacă menţine capul tot timpul înclinat într-o parte, ne uităm la poziţia umerilor, dacă un umăr este mai ascensioant decât celălalt umăr", explică Iulian Nicolae, kinetoterapeut.

"De fiecare dată când se aşează pe un scaun sau au un telefon în mână, este bine de pus mâna pe copil şi ajutat să stea într-o poziţie corectă. #staidrept este chiar denumirea programului nostru. Undeva la 30% dintre copii au deja dureri de spate. Viaţa lor are o tendinţă sedentară", explică Ana Raluca Chişu, reprezentant centru de recuperare.

Asociaţia care a elaborat studiul îşi propune să creeze o aplicaţie cu ajutorul căreia părinții vor putea evalua acasă postura copiilor, asistaţi digital.

