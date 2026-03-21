O problemă considerată până nu demult specifică adulților apare tot mai des și în rândul copiilor. Medicii atrag atenția că, pe lângă obezitate, tot mai mulți minori sunt diagnosticați cu ficat gras (steatoză hepatică), o afecțiune care poate avea consecințe serioase pe termen lung.

Medicul nutriționist Oana Merchea-Ciuhureanu explică faptul că boala este strâns legată de alimentație.

"Acest ficat gras se formează în primul rând în momentul când avem un exces de zahăr și un exces caloric, iar apoi se depune grăsime în jurul ficatului", spune specialistul.

Afecțiunea nu este deloc una banală. În timp, poate duce la complicații grave.

"Este foarte periculos pentru activitatea ficatului și pentru viitoare probleme metabolice. Putem discuta despre inflamații, fibroză, chiar ciroză, dar și despre riscul de diabet de tip 2", avertizează medicul.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât boala apare tot mai des la vârste fragede.

"Chiar și la copii, pentru că există un exces de zahăr. Ficatul lor este mai mic, dar uneori primesc aceeași cantitate de zahăr ca un adult", explică Oana Merchea-Ciuhureanu.

Specialistul atrage atenția că limita recomandată este de aproximativ 25 de grame de zahăr pe zi, echivalentul a șase lingurițe.

"Un copil care bea o doză de suc a atins deja această cantitate, iar pe parcursul zilei mai consumă și alte dulciuri", spune medicul.

Printre semnalele de alarmă se numără oboseala, dar și acumularea de grăsime abdominală. Deși există și o componentă genetică, stilul de viață are cea mai mare influență.

"Avem o componentă genetică de aproximativ 20%, dar 80% ține de ceea ce facem zilnic, mai ales în familie", subliniază nutriționistul.

În privința soluțiilor, medicul nu recomandă interzicerea totală a dulciurilor, ci echilibrul.

"Nu trebuie să spunem ‘nu ai voie deloc’, dar putem stabili, de exemplu, o zi în care copilul să mănânce ceva dulce. Important este să nu aibă permanent dulciuri la îndemână", explică aceasta.

De asemenea, sunt esențiale mesele regulate și evitarea mâncatului în fața ecranelor.

"Copiii au nevoie de predictibilitate. Iar atunci când mănâncă în fața ecranului, senzația de sațietate nu mai apare", avertizează specialistul.

Pentru copiii care petrec mult timp la școală, soluția este pachetul de acasă.

"Recomand să prioritizăm proteina, pentru că oferă sațietate. Și, foarte important, să evităm banii pentru gustări nesănătoase", mai spune medicul.

Specialiștii subliniază că prevenția începe în familie, prin educație alimentară și alegeri zilnice mai sănătoase.

