O boală care nu doare şi despre care se vorbește prea puţin ar putea afecta, în următorii ani, aproape 2 miliarde de oameni. Este vorba despre ficatul gras, sau precursorul cirozei, o afecţiune legată direct de stilul de viaţă. Şi cum pentru mulţi dintre noi, viaţa se derulează pe repede înainte, boala hepatică nu mai este doar o problemă a bătrânilor. Tot mai mulţi tineri ajung să fie diagnosticaţi pe fondul obezităţii, al alimentaţiei dezechilibrate şi lipsei de mişcare. Şi mai grav este că mulţi dintre români nici măcar nu ştiu că pot suferi de aceasta afectiune.

Subiectul a fost dezbătut în ediția de miercuri a Observator 16, alături de doamna doctor Laura Panait, medic generalist.

Referitor la simptomele acestei probleme, sau, mai bine spus, absența simptomelor, Laura Panait a evidențiat că există un semn puternic care poate fi asociat cu o astfel de problemă.

"Păi când vorbim de oboseală, toată lumea spune 'nu am dormit suficient' sau 'am muncit prea mult' sau 'nu am avut un somn odihnitor'. Și atunci nu o băgăm în seamă. Nu băgăm în seamă suficient de mult simptomul oboseală. Care obosealã poate traduce multe patologii, inclusiv boli hepatice ale ficatului", a explicat Panait.

Articolul continuă după reclamă

În plus, specialista a evidențiat cum este alimentat ficatul gras.

"Ficatul gras este depunerea de grăsime, steatoza hepatică este și inflamație pe lângă depunere de grăsime. Ce facem greșit de ajungem acolo? Mâncăm procesat. Toată mâncarea este aproape procesată. Păi mult și puțin nu prea există, că nu știm cum reacționăm fiecare la anumite alimente. Și atunci este bine să mâncăm echilibrat din fiecare. Dar nu trebuie să exagerăm cu grăsimile, cu zahărul. Când spun zahăr, nu mă refer la zahăr în sine. Vreau să spun la dulciuri, unde este vorba atât de zahăr, cât și de fructoza din fructe. În cantitate mare, poate dăuna sănătății noastre. Deci sucurile naturale, fresh-urile, pot să nu fie sănătoase pentru organism, mai ales în cantitate mare. În momentul în care noi am stors un fruct să facem acel fresh, i-am distrus fibra. Zahărul ajunge mult mai ușor la ficat. În cantitate mare, poate duce la depunere de grăsime. Este aceeași explicație pentru ficatul gras și în cazul copiilor, pentru că este o boală care se întâlnește foarte frecvent și la copiii adolescenți. Până mai ieri se întâlnea la persoanele de o vârstă adultă sau persoane de vârsta a treia. Unul din patru oameni are această patologie. Se întâlnește și la copii pentru că obezitatea este boala mapamondului. Copiii suferă de obezitate aproape în aceeași măsură ca și adulții mai nou. Din ce cauză? Mâncarea fast food și nu în ultimul rând consumul crescut de dulciuri", a explicat Laura Panait.

Referitor la impactul stresului asupra ficatului, Laura Panait a explicat că stresul este, în opinia sa, "jumătate din problemă".

"Îndrăznesc să spun că este jumătate din problemă. Atât vorbim de stresul la adulți, job, viața de zi cu zi, dar și la copii, pentru că impactul psihologic pe care îl au tot ce se întâmplă în social media pe ei și nopțile nedormite petrecute pe social media, își pun impactul pe sănătatea ficatului".

Când vine vorba de analizele necesare pentru a putea preveni astfel de probleme, specialista a explicat că analizele clasice de sânge sunt relevante.

"La analizele de prevenție, hemoleocogramă, glicemie, neapărat transaminazele hepatice. Adică sunt analize standard. Analize standard de sânge. Sunt undeva la 5-6 constante și o ecografie. O ecografie anuală este binevenită pentru a vedea aspectul ficatului. Deci la ecografie vedem cum este ficatul, în analizele de sânge vedem cum își face treaba, funcționalitatea lui", a continuat specialista.

În fine, pentru că toată lumea vorbeşte despre un stil de viaţă echilibrat, chiar dacă foarte puţină lume îl pune în practică, Laura Panait a subliniat care ar trebui să fie elementele de bază pentru un astfel de stil de viaţă.

"Hai să punem egal între echilibrat și simplu. Mâncarea cu cât este mai puțin procesată, cu atât este mai sănătoasă. La mâncare procesată vorbim de tot ce înseamnă mezeluri, tot ce este preparat în comerț, în fabrici, este foarte simplu să gândim ce este procesat, sucuri, chiar dacă sunt carbogazoase sau ba, tot sunt procesate, tot nu este sănătos pentru organism. Deci, mâncăm cât mai simplu, fiert, grătar, cuptor, bem apă cât mai multă și bem apă corect și bem sucuri doar ocazional. Iar fructele le mâncăm ca atare", a conchis Laura Panait.

Teodora Tompea Like "Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰