1.414 de absolvenți de Medicină își încheie cei șase ani de studiu. "Ce medic vrei să devii?"

1.414 de absolvenți ai Facultății de Medicină de la UMF "Carol Davila" au susținut miercuri examenul care marchează finalul celor șase ani de studiu. Pentru ei începe acum drumul în profesia medicală.

Dintre cei 1.400 de absolvenți ai promoției 2020-2026, 1.171 au urmat cursurile în limba română, iar 243 în limba engleză.

Examenul s-a desfășurat miercuri, de la ora 9:00, și a durat trei ore. Pentru tinerii medici, examenul marchează trecerea de la anii de facultate la o nouă etapă: alegerea specialității și începerea pregătirii ca medici.

La finalul celor șase ani, reprezentanții UMF "Carol Davila" spun că medicina s-a schimbat, iar medicii trebuie să se adapteze.

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Cătălin Cîrstoiu, manager Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, decan:

Medicina astăzi nu numai e ce era acum 20 de ani, ce era acum 30 de ani, e alta. De ce e altfel, vedeți cu toți, nici pacienții nu mai sunt aceiași acum 20 de ani. Au alte surse de informații, vor alta abordare, au acces la informație medicală, unele corecte, unele nu. Nici doctorii nu ar mai trebui să fie ce erau acum 20 de ani, și ei trebuie să se schimbe. Nici noi, cadre didactice, nu ar mai trăi să fim cum erau acum 30 de ani, pentru că instrumentele de învățare sunt cu totul cu altele.

Accesul rapid la informație a schimbat și relația dintre medic și pacient. Bolnavii ajung la consultație după ce s-au informat online, uneori din surse corecte, alteori din surse neverificate. În acest context, medicului îi revine și rolul de a explica, de a filtra informația și de a câștiga încrederea pacientului.

Cătălin Cîrstoiu: Ne dorim să vedem ce medic va vrea fiecare să fie în viitor, dincolo de specialitate, dincolo ce va face.

Și relația cu pacientul este diferită. Accesul la informații medicale de pe internet îi face pe pacienți să vină la medic cu mai multe întrebări, iar medicul trebuie să știe să explice și să câștige încrederea pacientului.

Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România: Pacientul trebuie să aibă împredere în decizia medicului, care trebuie sa se bazeze pe competența profesională, pe dovezi științifice și, într-adevăr, pe competență profesională.

Iar pregătirea profesională nu este suficientă.

Cătălina Poiană spune că dincolo de competență și alături de profesionalism, medicul trebuie să dovedească și empatie.

Pentru noua generație de absolvenți, urmează acum rezidențiatul, care va avea loc pe 15 noiembrie 2026.