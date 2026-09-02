O masă la fast food din când în când n-a omorât pe nimeni. Nutriţioniştii admit că o ieşire o dată din cand in cand este de inteles ca să le facem pofta copiilor. Grăsimile saturate, sarea cu vârf, zahărul ascuns în băuturile acidulate și sosurile din meniuri sunt printre cele mai mari capcane pentru cei mici. Excesele se traduc prin obezitate, diabet sau boli ale inimii.

O luptă pe care o duc părinţii cu copiii care vor doar fast-food şi în special cartofi prăjiţi. Dana are un băiat de 11 ani. A descoperit fast food-ul acum patru ani şi de atunci...

"Dacă s-ar putea, zilnic. Dar mai luăm aşa când şi când. În vacanţe se cam întâmplă să mâncăm de două ori pe săptămână, minim. Câteodată şi de trei", spune Dana.

Ştie că nu este sănătos, dar se consolează cu faptul că băiatul face sport de patru-cinci ori pe săptămână.

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"Lucrurile interzise sunt totuşi mai bune decât alea sănătoase. Pizza, burgeri, chinezesc", spune Dana.

Însă părinţii cedează deseori la insistenţele copiilor

"Dacă ar fi după el ar merge mai des decât merge acum, undeva la o dată pe lună şi o ţinem în secţiunea de pofte. E o muncă continuă ca să-i faci să înţeleagă, nu că le interzicem".

"Le fac în casă şi burger şi crispy strips sau altceva ce ar vrea ei", spun părinţii.

Specialiştii spun că fast foodul nu ar trebui să existe deloc în meniul copiilor cu vârsta până în doi ani iar în cazul celor de cinci, poate chiar şase ani, ar trebui evitat pe cât de mult posibil. După 6-7 ani, o porție pe săptămână este permisă, spun medicii. Însă nu meniuri cu de toate.

"Ei nu mănâncă doar cartoful prăjit, se adaugă un suc, poate ceva ketchup, ceva sosuri şi atunci nu este ok", spune Camelia Păun, pediatru.

În România, peste 30% dintre copii au probleme cu greutatea.