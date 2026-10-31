Apar noi informaţii în cazul celor 3 fraţi, cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, dispăruţi de la o fermă din Sălaj. Există suspiciuni că aceştia ar fi fost luaţi de prietenul tatălui care în trecut ar fi abuzat-o pe fata de 12 ani, după cum susţine mama acesteia. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost închis pentru tentativă de omor.

Noi indicii în cazul copiilor dispăruți de la stâna din Sălaj: Mama face acuzaţii grave. Cine i-ar fi luat

Cei trei fraţi locuiau cu tatăl lor la o fermă din comuna Aghireșu, judeţul Cluj. Mama lor lucrează şi locuieşte la o stână de lângă Zalău, judeţul Sălaj. Părinţii copiilor sunt despărţiţi. Ea şi-a refăcut viaţa alături de un alt bărbat cu care mai are un copil.

La începutul săptămânii, proprietarul fermei la care lucrează tatăl i-a dus pe cei 3 copii la mama lor. Femeia a vrut să petreacă câteva zile cu ei. Joi la prânz au dispărut. Mama i-a căutat şi apoi a anunţat poliţia. Copilul pe care femeia îl are cu noul iubit i-a zis că i-a luat cineva.

În aceeaşi zi, tatăl copiilor a plecat de la ferma din Cluj unde lucrează. Tot de atunci este de negăsit şi un prieten foarte bun al tatălui. Bărbatul în vârstă de 45 de ani este foarte apropiat de copii. Mama micuţilor susţine chiar că individul care a făcut puşcărie pentru tentativă de omor ar fi abuzat-o în trecut pe fata de 12 ani.

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Vineri aseară, cineva a sunat la 112 şi a anunţat cu cel mai mic dintre copii, băiatul în vârstă de 11 ani, a fost într-un magazin din satul Turea alături de un bărbat, de unde au cumpărat mai multe alimente.

Căutările continuă în zona unde au fost văzuţi. Până acum au fost căutaţi în ambele judeţe de polițiști, jandarmi, dar și zeci de voluntari care au folosit mașini de teren, ATV-uri, dar și o dronă cu cameră cu termoviziune.

Distanța dintre județul Sălaj, locul în care se afla tatăl și comuna în care copiii au fost văzuți ultima dată este de aproximativ 80 de kilometri.