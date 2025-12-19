Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau mint asupra simptomelor. Pe masa discuțiilor se află și o propunere controversată şi anume ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.

Medicii care dau concedii medicale nejustificate, "vânați" de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii

Zilele libere plătite din bani publici au devenit marea problemă a sistemului de sănătate. Iar autoritățile au ajuns deja să-i vâneze pe cei care îşi iau concedii medicale fără să fie în realitate bolnavi.

"Se impune modificarea legislaţiei în aşa fel încât serviciului medical al caselor de asigurări de sănătate, medicii din serviciul medical să poată să facă şi aceste verificări, desigur împreună cu Colegiul Medicilor, astfel încât să putem să verificăm acele situaţii în care oportunitatea din punct de vedere medical nu avea nicio legătură cu starea de sănătate a pacientului", a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

Şi nu doar pacienţii care iau concedii medicale fără justificare sunt vizaţi, ci şi doctorii care le eliberează. În prezent, doar Colegiul Medicilor poate retrage dreptul de liberă practică, în cazuri disciplinare grave. Pentru concedii medicale nejustificate, sancțiunea este doar amenda, de 5.800 de lei. Retragerea dreptului de practică în cazul celor care dau concedii pe nedrept ar necesita modificarea Legii 95 din 2006.

"Medicul de familie dă inițial 4-5 zile și doar dacă mai este nevoie mai dă 2 zile, iar din cele 4-5 zile totul e plătit de angajator, nu de casa de asigurări. Problema este să se ajungă la zi cu concediile care s-au rostogolit din spate. Câțiva ani am fost tributari concediilor pe care am fost obligați să le dăm în perioada de COVID. Atunci pacientul nu era bolnav, avea sau nu simptome, îi dădeai 14 zile să stea acasă", explică Rodica Tănăsescu, medic de familie.

Pentru a limita abuzurile, CNAS ia în calcul aşadar sancţiuni dure pentru medici, dar și măsuri care să-i descurajeze pe aşa-zişii pacienți. "Poliţia concediilor medicale", legea care verifica acasă pacienţii, nu se mai aplică în România, dar ar putea fi readaptată.

"Practic tu primești niște bani pe o activitate pe care nu o faci. Să se analizeze și să se vadă că unii oameni totușii și-au luat concediu medical pe bună dreptate. Adică nu putem să-i băgăm chiar pe toți oamenii în aceași oală".

Scăderea numărului de zile de concediu medical este principalul argument al autorităților că sistemul începe să fie mai bine controlat. Din iulie până în septembrie anul acesta au fost acordate cu peste 200.000 de concedii medicale mai putin faţă de aceeaşi perioada a anului trecut. Economia făcută la bugetul Casei este de 310 milioane de lei.

În luna iunie Casa de Asigurări de Sănătate a început mai multe controale în cabinetele medicilor de familie din ţară. Noile măsuri propuse de Casa de Asigurări de Sănătate ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor.

