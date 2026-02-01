Când ne gândim la sănătatea creierului, putem uita ușor că acesta nu există izolat, ci este strâns conectat cu fiecare alt organ, țesut și celulă nervoasă din corpul nostru. Adevărul este că sănătatea inimii, calitatea somnului și chiar starea gingiilor pot afecta riscul de a dezvolta demență.

La ce să fim atenţi dacă vrem să prevenim demenţa. Multe simptome sunt considerate "normale"

"Creierul nostru este centrul unei conversații continue la nivelul întregului corp", explică Paresh Malhotra, profesor de neurologie clinică la Imperial College London.

"Acesta coboară prin coloana vertebrală și este în comunicare constantă cu restul corpului prin vasele de sânge și nervi - astfel încât fiecare respirație pe care o luăm, fiecare bătaie a inimii, mișcare și toate senzațiile pe care le experimentăm fac parte dintr-o buclă continuă de informații și răspunsuri."

De aceea, experții spun că îngrijirea întregului corp este una dintre cele mai puternice modalități de a vă proteja creierul până la bătrânețe - inclusiv contribuind la reducerea riscului de demență (un set de simptome cauzate de peste 100 de boli ale creierului, inclusiv, cel mai frecvent, Alzheimer).

Este adevărat că genele joacă un rol, însă milioane de cazuri de demență ar putea fi prevenite prin schimbări ale stilului de viață – cum ar fi combaterea pierderii auzului, a hipertensiunii arteriale și a izolării sociale, potrivit unui raport publicat luna aceasta de Universitatea Queen Mary din Londra.

Cercetătorii au declarat: "În absența unui leac sau a unui acces larg la tratamente eficiente, prevenția este esențială pentru abordarea impactului tot mai mare al demenței."

Vestea bună este că nu este niciodată prea târziu să începeți. Ceea ce mulți oameni nu își dau seama este că afecțiunile comune pot crește semnificativ șansele de a dezvolta demență.

Vedere slabă

Problemele de vedere necorectate, în special la vârsta mijlocie și mai înaintată, pot crește riscul de demență cu 50%, potrivit Societății Alzheimer. Deficiența de vedere poate duce la izolare socială și la reducerea activității fizice - ambii factori de risc pentru demență, spune optometristul Louise Gow, de la Institutul Național Regal pentru Nevăzători. "Dacă vederea dumneavoastră este slabă, s-ar putea să aveți dificultăți în a citi, a vedea fețele oamenilor și a vă dedica hobby-urilor, ceea ce vă face reticent în a ieși, astfel încât ați putea deveni singur, ceea ce crește riscul de demență."

Iar corectarea problemelor de vedere ar putea ajuta cu adevărat. Studiile au arătat că persoanele care au suferit o operație de cataractă și-au redus riscul de demență cu 30%.

Insomnie

Persoanele de vârstă mijlocie care dorm constant mai puțin de șase ore pe noapte au cu 30% mai multe șanse de a dezvolta demență, conform unui studiu din 2021 publicat în Nature Communications.

"Somnul prost constant interferează cu capacitatea creierului de a elimina toxinele, inclusiv proteina beta-amiloidă, legată de Alzheimer", explică profesorul Guy Leschziner, neurolog consultant la Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust din Londra.

Insomnia cronică (dificultăți de a adormi și de a ține somnul mai mult de trei luni) poate duce, de asemenea, la creșterea tensiunii arteriale, scăderea imunității și depresie - toți factori de risc pentru demență.

Dar somniferele nu sunt răspunsul pe termen lung - benzodiazepinele și medicamentele „z” utilizate în timp pot fi legate de declinul cognitiv, deoarece pot afecta substanțele chimice ale creierului importante pentru memorie.

"Rugați-vă specialistul sau medicul de familie să vă revizuiască rețetele", spune profesorul Leschziner.

Tensiune arterială crescută

Acesta este "cel mai mare factor modificabil care cauzează pierderea memoriei în Marea Britanie", spune Adam Greenstein, profesor de medicină la Universitatea din Manchester.

Tensiunea arterială crescută îngustează arterele, reducând aportul de oxigen și nutrienți către creier, reducând în același timp drenajul de lichide din acesta, ceea ce poate duce la demență vasculară, precum și la acumularea de proteine ​​legate de Alzheimer. De asemenea, este un factor de risc major pentru accidentele vasculare cerebrale, care afectează direct țesutul cerebral.

"Unul din trei britanici are hipertensiune arterială, dar jumătate nu știu acest lucru", spune profesorul Greenstein.

Pierderea auzului

Raportul Comisiei Lancet a constatat că persoanele cu dificultăți de auz au cu 40% mai multe șanse de a dezvolta demență decât cele cu auz bun.

Chiar și pierderea ușoară a auzului poate contribui la un risc crescut de demență, spune autoarea principală a raportului, Gill Livingston, profesor de psihiatrie a persoanelor în vârstă la University College London.

"Poate duce la izolare socială, singurătate și la o mișcare mai redusă, riscuri cunoscute ale demenței, deoarece oamenii se retrag din conversații și activități."

Lipsa stimulării auditive poate provoca, de asemenea, modificări structurale la nivelul creierului, studiile arătând o contracție accelerată a creierului la persoanele cu pierdere a auzului, afectând în special zonele legate de memorie.

Purtarea aparatelor auditive poate reduce riscul. Studiile, care au implicat aproape 17.000 de persoane cu pierdere a auzului, au descoperit că cei care au purtat aparate auditive și-au redus riscul de demență cu 17% comparativ cu cei care nu le-au purtat.

Colesterol ridicat

Nivelurile ridicate de colesterol LDL "rău" cresc cu 30% riscul de demență. Acesta provoacă acumularea de depozite de grăsime în artere, dar adesea trece nedetectat până când nu provoacă un atac de cord sau un accident vascular cerebral - ambele riscuri fiind reprezentate de demență.

Colesterolul LDL ridicat poate contribui, de asemenea, la acumularea plăcii amiloide dăunătoare în creier.

"Amiloidul poate fi transportat prin fluxul sanguin de către colesterol, traversând bariera hematoencefalică", explică profesorul Livingston. "Așadar, nivelurile mai ridicate de colesterol înseamnă că se depune mai mult amiloid în creier."

Diabet de tip 2

Acest lucru vă poate tripla șansele de a dezvolta Alzheimer, deoarece se crede că nivelurile ridicate de zahăr din sânge duc la acumularea de depozite de amiloid în creier.

Atât nivelul ridicat de zahăr din sânge, cât și nivelul ridicat de insulină pot deteriora vasele de sânge ale creierului, perturbând controlul substanțelor chimice ale acestuia, spune Paresh Malhotra, profesor de neurologie clinică la Imperial College London. Pierderea în greutate poate adesea inversa afecțiunea.

Apnee în somn

Această afecțiune gravă, în care persoanele care suferă de aceasta opresc temporar respirația în timp, poate duce la o privare intermitentă de oxigen a creierului și la întreruperea somnului, crescând riscul de demență.

"Privarea intermitentă de oxigen deteriorează celulele creierului în timp și provoacă inflamația țesutului cerebral", explică Adam Frosh, chirurg consultant otorhinolaringian la East and North Hertfordshire NHS Trust și specialist în tratarea apneei în somn. "Somnul fragmentat interferează, de asemenea, cu somnul REM [somnul cu mișcări rapide ale ochilor, când apare visul], când sistemul de curățare al creierului elimină proteinele amiloide toxice, legate de Alzheimer."

Obezitate

Cercetările arată că obezitatea este asociată cu un risc cu până la 30% mai mare de a dezvolta demență la o vârstă mai înaintată.

"O -roată de rezervă- în jurul abdomenului, în special la vârsta mijlocie, este legată de bolile de inimă și de riscul de accidente vasculare cerebrale - factori de risc majori pentru demență", spune profesorul Livingston.

Grăsimea abdominală (viscerală) eliberează substanțe chimice în fluxul sanguin care pot întrerupe semnalizarea normală a creierului și pot crește rezistența la insulină (unde celulele nu mai răspund corect la insulină, ceea ce duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge) și riscul de diabet zaharat de tip 2.

De asemenea, provoacă inflamații generalizate care pot accelera acumularea de proteine ​​dăunătoare asociate cu Alzheimer. Chiar și o pierdere modestă în greutate ajută. Pentru persoanele obeze, pierderea a doar 2 kg ar putea îmbunătăți funcția cognitivă șase luni mai târziu.

Boli gingivale

Bolile gingivale contribuie la inflamația cronică și infecțiile care pot călători prin fluxul sanguin către creier, spune James Goolnik, dentist la Optimal Dental Health din Londra. Acest lucru poate duce la deteriorarea țesutului cerebral și este legat de acumularea de proteine ​​amiloide – ambele cresc riscul de demență.

O analiză a cercetărilor din 2021 publicată în Evidence Based Dentistry a constatat că persoanele cu boli ale gingiilor aveau șanse cu 60-80% mai mari de deficiențe cognitive ușoare și Alzheimer decât cele cu gingii și dinți sănătoși.

Depresie

Aceasta poate dubla șansele de a dezvolta demență, cea mai puternică legătură fiind la mijlocul și la vârsta adultă, arată un studiu realizat anul trecut de Universitatea din Nottingham.

Solicitarea de tratament poate reduce substanțial riscul.

Un studiu major din 2023, publicat în revista Biological Psychiatry, pe mai mult de 46.000 de adulți din Marea Britanie cu depresie, a constatat că cei care au primit tratament – ​​medicamente sau psihoterapie – aveau o treime mai puține șanse de a dezvolta demență pe o perioadă de zece ani decât cei care nu au primit.

Se crede că depresia declanșează modificări biologice care dăunează creierului – inclusiv excesul de cortizol, un hormon al stresului, care poate deteriora hipocampul, centrul memoriei.

De asemenea, este legată de inflamație, reducând posibil capacitatea creierului de a forma noi conexiuni între celulele nervoase.

"Depresia poate duce la izolare și singurătate, fiind asociată și cu un risc crescut de demență", spune profesorul Malhotra.

