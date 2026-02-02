De la 1 februarie, nu mai suntem plătiţi pentru prima zi de concediu medical. Executivul spune că măsura vine să descurajeze concediile fictive, dar e evident că este şi o metodă de a economisi până la un miliard de lei anual. O zi de plată pierd nu doar cei care se îmbolnăvesc din senin - măsura îi afectează şi pe bolnavii cronic, dar şi pe mamele care intră în concediu pre sau postnatal.

Renunţarea la o zi de plată duce la pierderi care variază în funcţie de veniturile angajaţilor.

Cei plătiţi cu salariul minim pe economie pierd aproape 60 de lei, în cazul unui concediu medical mai scurt de o săptămână, sau 80 de lei dacă repaosul prescris de medic e mai lung de două săptămâni.

Cu cât creşte salariul, cu atât paguba din buzunar este mai mare. Angajaţii cu venituri medii pierd aproape 150 de lei pentru un medical mai scurt de o săptămână şi aproape 200 de lei, pentru concediile mai lungi de 14 zile.

În cazul unui venit net de 10.000 de lei, prima zi pierdută din medical reprezintă fie 267 de lei, fie peste 360 de lei.

Neplătite în prima zi de medical vor fi şi mamele care intră în prenatal sau în concediul de creştere a copilului.

Ministerul Săntătăţii a calculat economii la buget de un miliard de lei pe an şi acelaşi minister lucrează acum la o ordonanţă prin care de această măsură să fie scutiţi, totuşi, cronicii cu un istoric de internări repetate.

În august anul trecut, autorităţile au mai băgat o dată foarfeca în concediile medicale pentru boli obişnuite. Astfel, un medical mai scurt de o săptămână este plătit cu 55% din veniturile angajatului. Procentul urcă în cazul concediilor de până la două săptămâni la 65% şi ajunge la 75% abia în cazul medicalelor ce depăşesc două săptămâni.

