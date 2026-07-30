Val de caniculă se extinde în întreaga țară. Temperaturile urcă până la 39 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis coduri portocaliu şi galben pentru vestul, sud-vestul şi centrul ţării, unde temperaturile maxime vor atinge 38-39 de grade.

Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Shutterstock

ANM informează, joi, că în intervalul 30 iulie, ora 10 – 3 august, ora 10, va fi caniculă, cu disconfort termic şi nopţi tropicale, iar valul de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat. Potrivit meteorologilor, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, joi (30 iulie) în regiunile vestice şi sud-vestice, apoi, pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Va fi caniculă în Banat, Crişana şi vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse şi în Maramureş, Transilvania, restul Olteniei şi izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33...37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) şi duminică (2 august) se vor atinge valori de 38...39 de grade.

În vestul ţării, pe litoral şi pe suprafeţe mici în rest, nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregista în Dealurile de Vest (23...24 de grade).

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„Valul de căldură va persista şi pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) şi se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse”, precizează ANM.

Patru zile de caniculă în București

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat joi că Bucureștiu se va confrunta cu patru zile de vreme călduroasă, temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

„În intervalul 30 iulie, ora 10 - 03 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale”, transmite ANM.

Joi, vremea va fi călduroasă, cu maxime care vor ajunge la 32-34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 15 și 18 grade. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat.

Vineri, temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 16 și 19 grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități, cerul va fi senin și vântul va sufla moderat.

Sâmbătă, temperaturile maxime se vor menține la 33-34 de grade și minimele vor atinge 19 grade. ITU se va apropia de pragul critic, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Duminică, temperaturile maxime vor fi de 33-34 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și cerul va fi variabil.