Ministrul Sănătăţii a vrut să vadă cum statul îşi pasează voalat pacienţii la privat. A sunat anonim la mai multe spitale, sub pretextul că vrea o programare pentru bunica lui, fără să spună cine este. Între timp, Ministrul a trimis Corpul de Control în spitale. Este şi un exerciţiu de imagine, dar asta nu face ca inițiativa să nu rămână una foarte bună, iar experimentul poate fi rezumat simplu: "Alo, sănătatea?"

"Mulți pacienți mi-au spus că este aproape imposibil sa te programezi în ambulatoriile de specialitate la anumite spitale, pentru ca nu răspunde nimeni la telefon, sau dacă răspunde cineva, nu există locuri disponibile. Aşa ca mi-am propus să verific acest lucru. Nu prea reușim, nu există așa ceva.", spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Care a fost rezultatul experimentului

"As vrea să fac și eu o programare în ambulatoriu de specialitate la neurologie, pentru bunica mea", menţionează într-un apel Alexandru Rogobete.

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"Nu mai sunt locuri la neurologie. Toată luna noiembrie e ocupată", spune un angajat al spitalului clinic Colentina , Bucureşti.

"Deci spitalul public din România îmi spune. Nu există așa ceva", menţionează ministrul Sănătăţii.

Angajat spital: Sunaţi pe data de 15. Nu mai sunt locuri pentru anul acesta.

Ministru: Sunt toate locurile ocupate în noiembrie?

Angajat spital: Da, domnule, dacă erau vă spuneam.

Au fost, în schimb, şi locuri disponibile în spitale

"Apelul dvs are numărul 6 în lista de așteptare. Prima programare, disponibilă maine la 15.30. Marți pe 10 noiembrie. Miercuri 11 noiembrie", spun angajaţii spitalelor.

"Mulțumesc foarte mult, doamnă. Sunt ministrul Sănătăţii. Am vrut doar să verific dacă funcționează sistemul de programare în ambulatoriu", explică Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a reușit să facă programarea, însă s-a confruntat cu şi cu probleme la unele spitale din ţară. Ministrului i s-a spus că nu sunt locuri, sau a fost redirecționat către un alt spital.