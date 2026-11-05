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Video Operaţie în premieră: O femeie de 70 de ani va merge din nou după 4 ani în care a fost plimbată între spitale

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Editor Maria Rohnean | Timp citire: 3 minute
Publicat la 05.11.2026, 20:43 | Modificat la 05.11.2026, 21:26

Operaţie în premieră la Spitalul Floreasca: o femeie de 70 de ani din Teleorman a fost operată la ambele şolduri o dată pentru a i se monta proteze. Pacienta era imobilizată în pat şi aşa ar fi rămas cât mai avea de trăit fără această intervenţie. După patru ani în care a fost plimbată între spitale şi refuzată rând pe rând, femeia consideră o adevărată minune faptul că până la Crăciun va merge  din nou.

Doamna Maria a căzut în casă în urmă cu patru ani. Nu ştia cât de grav este, astfel că a ajuns după câteva zile cu dureri crunte la spital.

"Am fost după două săptămâni şi ceva, mi-au spus că-i fractura veche şi nu se mai poate. Domnul doctor de-acolo mi-a spus: toată viaţa ai să mergi în cadru, restul vieţii", a povestit Maria Drăcosu.

Femeia şi-a acceptat soarta, dar cu anii, i-a cedat şi al doilea şold.

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"Am mai mers cu baston şi cu cadru dar când mi s-a pus şi la ăsta, n-am putut să mai merg", a spus Maria Drăcosu.

"Vă daţi seama, pentru o femeie care era încă în putere la 70 de ani. După momentul traumatic, a început un chin, să ai un şoc, nu e deloc simplu. Pe fondul suprasolicitării şoldului stâng, şoldul compensator ca să poată să se deplaseze, a făcut o fractură de col femular şi pe partea stângă. Şi a început tragedia", a precizat Răzvan Ene, şeful Secţiei Ortopedie-Traumatologie I, Spitalul Floreasca.

Într-un final femeia a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală unde medicii au constatat că singura variantă de recuperare e operaţia de protezare a ambelor şolduri. Au decis sa o facă în aceeaşi zi.

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"Va avea de recuperat două, dar mecanic vor fi capabile să susţină greutatea şi asta este cel mai important", a spus Răzvan Ene.

Medic: Va urma o perioadă lungă de recuperare din păcate dar ideea e să fiţi din nou pe picioare şi să vă bucuraţi de viaţă.

Pacient: Să-mi ajute Dumnezeu. Să văd dac-oi putea să merg...

Operaţia a fost una extrem de riscantă, iar pregătirea a fost una riguroasă. În jur de două ore a durat intervenţia medicală.

Pe lângă astfel de operaţii, tot în premieră naţională, medicii rezidenţi la ortopedie au posibilitatea de a exersa tehnicile într-o sală de operaţie pe roţi.

"Cred că sunt vitale, cu cât mai multă practică cu atât mai bine", a spus Monica Roman, rezident anul III la Ortopedie.

Practic un camion medical este simulatorul care reproduce fidel condiţiile unei săli de operaţie reale.

"În cazul acesta, ei pot duce o operaţie de la cap la coadă, de la abord până la implantare definitivă", a precizat medicul Răzvan Ene.

Doamna Maria a ieşit cu bine din operaţie, iar medicii spun că va putea merge înainte de Crăciun.

"Mulţumirea că pacientul este bine nu are egal", a mai spus Răzvan Ene.

Maria Rohnean
Maria Rohnean
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