OMS cere acces global la tratamentele moderne pentru slăbit și explică modul corect de utilizare

Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte noile tratamente injectabile pentru slăbit, extrem de populare în ultimii ani, care nu vor rezolva singure criza mondială a obezităţii. Accesul la aceste terapii rămâne extrem de redus, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reușesc să le obțină, în timp ce numărul celor afectați continuă să crească accelerat.

OMS: Medicamentele-minune nu vor salva lumea de obezitate. Accesul la ele e prea mic, iar riscul prea mare

Astăzi, peste un miliard de oameni la nivel global sunt obezi, iar estimările OMS arată că, fără intervenții suplimentare, cifra ar putea depăşi două miliarde până în 2030.

Potrivit unui raport al OMS, publicat la 1 decembrie odată cu lansarea primului ghid privind utilizarea terapiilor GLP-1 în tratamentul obezităţii la adulţi, mai puțin de una din zece persoane eligibile reușește să obțină aceste medicamente moderne.

Unele dintre aceste medicamente, precum semaglutida, substanța activă folosită în Ozempic sau Wegovy, sunt deja pe lista OMS de medicamente esențiale pentru pacienţii cu diabet. Totuși, organizația subliniază că tratamentul obezității trebuie privit în ansamblu, nu doar prin prisma acestor injecții.

Articolul continuă după reclamă

"Obezitatea este o boală cronică, nu o problemă de stil de viaţă"

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că noile recomandări recunosc obezitatea ca boală cronică ce necesită îngrijire cuprinzătoare şi pe tot parcursul vieţii şi că, deşi doar medicaţia nu va rezolva criza mondială, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depăşească obezitatea şi să reducă efectele nocive asociate.

OMS cere guvernelor să investească în programe de prevenție, acces la alimentație sănătoasă și politici publice care reduc factorii de risc.

Tratamentele injectabile se administrează săptămânal, timp de cel puțin șase luni. Studiile arată că oamenii pot slăbi semnificativ, dar kilogramele se pot întoarce în doar 12 luni după oprirea tratamentului, odată cu revenirea poftei de mâncare.

Cererea foarte mare a generat o piaţă paralelă a medicamentelor GLP-1, vândute ilegal în saloane de înfrumuseţare sau pe rețelele sociale. OMS avertizează că achiziția acestor tratamente din surse neautorizate poate fi periculoasă.

Peste 3,7 milioane de decese asociate obezităţii

Organizația recomandă extinderea producției prin licențiere voluntară, astfel încât mai multe companii să poată produce variante generice, mult mai accesibile. Brevetul pentru semaglutidă expiră în 2026 în multe țări, ceea ce ar putea reduce prețurile și crește accesul la nivel global.

Impactul obezității este uriaș: crește riscul de diabet, boli cardiovasculare, AVC și anumite tipuri de cancer. În 2024, obezitatea a fost asociată cu 3,7 milioane de decese la nivel mondial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰