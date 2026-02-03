Antena Meniu Search
"Pancreas artificial", creat de cercetători israelieni. Ar putea elimina dependenţa de injecţiile cu insulină

O descoperire care ar putea schimba radical viaţa pacienţilor cu diabet. Cercetători din Israel şi Statele Unite au dezvoltat un "pancreas artificial" sub forma unui implant viu, capabil să producă şi să elibereze automat insulină, eliminând, pe viitor, nevoia injecţiilor zilnice pentru milioane de oameni, informează publicaţia Xinhua, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 16:13
Implantul care ar putea schimba viaţa pacienţilor cu diabet "Pancreas artificial", creat de cercetători israelieni. Ar putea elimina dependenţa de injecţiile cu insulină - Shutterstock | Ilustraţie

Institutul de Tehnologie din Israel, cunoscut şi sub acronimul Technion, a anunţat luni această invenţie după un studiu ale cărui concluzii au fost publicate în revista Science Translational Medicine.

Cum funcţionează implantul inteligent care produce insulină

Noul sistem, bazat pe celule, funcţionează ca o farmacie încorporată. El monitorizează în mod continuu nivelurile glicemiei, produce în mod autonom şi eliberează cantitatea exactă de insulină de care are nevoie organismul. Spre deosebire de tehnologiile existente, noul implant funcţionează fără nevoia unor pompe externe şi de monitorizare permanentă a pacienţilor.



Un impediment major al unor astfel de implanturi a constat mereu în sistemul imunitar al organismului, care atacă adeseori ţesuturile străine. Cercetătorii au reuşit să rezolve această problemă prin proiectarea unui "scut cristalin" care protejează implantul de respingerea imunitară, permiţându-i să funcţioneze în mod fiabil pentru perioade lungi de timp.

Până acum, această tehnologie a menţinut cu succes controlul glucozei pe termen lung la şoareci şi a rezistat implantării la primate non-umane.

O platformă medicală cu aplicaţii dincolo de diabet

Deşi obiectivul principal al noului implant vizează în prezent diabetul, cercetătorii spun că platforma sa medicală poate fi adaptată pentru a trata şi alte boli cronice. Prin modificarea celulelor, implantul ar putea elibera în mod continuu dozele de proteine necesare pentru a trata hemofilia şi alte boli genetice sau afecţiuni ale metabolismului.

Dacă tehnologia se va dovedi de succes în studiile pe oameni, ea va marca o schimbare importantă în medicină, asigurând trecerea de la administrarea manuală şi pentru toată viaţa a unor medicamente la "o terapie vie" care se reglează singură în interiorul organismului.

Redactia Observator




cercetatori medicali pancreas diabet bolnavi cronici implant
