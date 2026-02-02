Antena Meniu Search
Video Bolnavii de cancer contestă la Avocatul Poporului neplata primei zile de concendiu medical

Neplata primei zile de concediu medical, măsura care a intrat în vigoare de la 1 februarie, lovește puternic în bolnavii de cancer, dar și în pacienții cronici, cei care sunt nevoiți să lipsească de multe ori lunar pentru tratamente.

de Marko Pavlovici

la 02.02.2026 , 14:03

Concret, un pacient oncologic ar putea pierde anual între 3.300 de lei și aproape 10.000 de lei, din cauza noilor reguli privind concediul medical.

De exemplu, un pacient cronic cu un salariu net de 4.400 de lei, care ar avea nevoie de cel puțin 15 zile de concediu medical pe an luate separat, ar pierde aproximativ 3.300 de lei. Practic, aproape un salariu întreg.

Realitatea din sistem arată însă că pacienții n-au nevoie doar de 15 zile. Se poate ajunge la mai multe zile din cauza tratamentelor, investigațiilor și controlelor medicale suplimentare, care se fac pe parcursul anului.

Dacă vorbim de 30 de zile de concediu medical pe an, pierderile s-ar dubla, iar la 45 de zile, suma neîncasată ar ajunge la aproape 10.000 de lei. Pacienții sunt revoltaţi de această măsură.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a sesizat Avocatul Poporului și cere analizarea constituționalității neplății primei zile de concediu medical. Tot ei solicită Guvernului și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să corecteze urgent situația, dacă nu, se va merge cu plângerile până la nivel european.

Ministerul Sănătății a declarat pentru Observator că în perioada următoare va analiza din nou această situație și va discuta cu asociațiile de pacienți, astfel încât să fie posibilă o excludere a unor categorii de pacienți de la această neplată a primei zile de concediu medical.

