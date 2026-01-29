Câte pesticide încap într-un măr? Raport alarmant în UE: "Nu știm dacă sunt sigure pentru consum"

Majoritatea merelor din Europa conțin urme de mai multe pesticide, unele foarte toxice. Într-un raport publicat joi, ONG-urile din UE trag un semnal de alarmă privind riscurile pentru sănătate. În medie, un măr european conține 3 pesticide diferite. 85% dintre merele testate în Europa conțin un "cocktail" de pesticide, iar în unele țări, nici măcar nu au fost găsite mere convenționale fără pesticide multiple. Chiar dacă pesticidele individuale sunt aprobate, efectul combinat al mai multora într-un singur produs, cum e un măr, nu este reglementat și poate fi riscant, susţin organizațiile.

Mai multe organizații non-guvernamentale acuză că au găsit "cocktailuri de pesticide" toxice în merele din Europa. Raportul poate fi consultat AICI. PAN Europe, o coaliție de ONG-uri care se opun pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere, achiziționate aleatoriu din 13 țări europene: Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Italia (Tirolul de Sud), Luxemburg, Olanda, Polonia, Spania, Elveția.

85% dintre merele testate aveau mai multe tipuri de pesticide

85% dintre probe conțineau reziduuri multiple de pesticide. Unele probe conțineau până la șapte reziduuri diferite de pesticide, avertizează organizațiile. În 71% dintre cazuri, PAN Europe a găsit pesticide clasificate printre cele mai toxice din Uniunea Europeană, cele care se încadrează în categoria "candidaților la înlocuire", pe care UE dorește să le elimine cât mai curând posibil.

64% dintre probe conțineau cel puțin un "poluant etern" (substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate - PFAS), acele substanțe chimice omniprezente în viața noastră de zi cu zi și foarte persistente în mediu. Reziduurile de pesticide sunt permise în Uniunea Europeană sub anumite limite. Cu toate acestea, PAN Europe denunță "efectul de cocktail" al acestora, atunci când consumatorii sunt expuși la un amestec de mai multe pesticide în același produs.

Martin Dermine, unul dintre reprezentanții ONG-ului, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru că evaluează pesticidele separat și nu impactul "expunerii multiple" la o serie de substanțe. "În acest raport, arătăm că 85% dintre mere conțin mai multe reziduuri și nu știm dacă sunt sigure pentru consum", a precizat Martin Dermine, menționând riscurile potențiale de cancer sau infertilitate.

Dacă aceste mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru bebeluși, 93% dintre mostre ar fi respinse, potrivit PAN Europe, deoarece nivelurile de pesticide ar depăși limitele stabilite pentru copiii sub trei ani. Legislația europeană este, într-adevăr, mai strictă în ceea ce privește produsele destinate bebelușilor, pentru a le proteja dezvoltarea.

ONG-urile recomandă: cumpărați mere organice sau curăţaţi-le înainte de consum

ONG-ul recomandă cumpărarea merelor organice sau curățarea merelor cultivate convențional înainte de consum. Alături de banane, merele se numără printre fructele preferate ale europenilor. De asemenea, merele sunt cele mai cultivate fructe din Uniunea Europeană, în special în Polonia, Italia și Franța.

Totuși, merele se numără printre fructele cel mai intens tratate cu pesticide, pentru a combate boli precum rapănul mărului, principala boală fungică ce afectează merii. Peste jumătate din numeroasele tratamente anuale cu pesticide - în medie 35 - sunt efectuate pentru a combate această boală.

