Surpriză neplăcută pentru angajaţi. De la 1 februarie, cei care intră în concediu medical vor primi un salariu mai mic în luna respectivă, pentru că prima zi nu va mai fi plătită. Practic, plata pentru o zi de muncă va fi pierdută, indiferent de durata concediului.

Economia va fi la companii în cazul concediilor medicale sub şase zile. Firmele vor plăti cu o zi mai puţin în aceste cazuri.

Angajatul pierde 120 de lei, așadar prima zi de concediu nu mai este plătită nici de angajator, nici din bugetul public de sănătate. Angajatorul va avea o problemă, pentru că va plăti doar zilele de 2 şi până la 6, iar din bugetul CNAS se va plăti din a șaptea zi de concediu.

Există mai multe ipoteze în această situație. Pe de o parte, experţi în resurse umane spun că un angajat va merge la muncă, pentru că bolnavul nu şi-ar permite o zi fără plată şi îi va îmbolnăvi şi pe ceilalţi colegi.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, există o problemă, pentru că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun că există foarte multe concedii medicale fictive, mai ales de o zi, în zilele de joi, luni şi înaintea sărbătorilor legale.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰