Surpriză neplăcută pentru angajaţi. De la 1 februarie, cei care intră în concediu medical vor primi un salariu mai mic în luna respectivă, pentru că prima zi nu va mai fi plătită. Practic, plata pentru o zi de muncă va fi pierdută, indiferent de durata concediului. 

de Andreea Filip

la 29.01.2026 , 08:19

Economia va fi la companii în cazul concediilor medicale sub şase zile. Firmele vor plăti cu o zi mai puţin în aceste cazuri. 

Angajatul pierde 120 de lei, așadar prima zi de concediu nu mai este plătită nici de angajator, nici din bugetul public de sănătate. Angajatorul va avea o problemă, pentru că va plăti doar zilele de 2 şi până la 6, iar din bugetul CNAS se va plăti din a șaptea zi de concediu. 

Există mai multe ipoteze în această situație. Pe de o parte, experţi în resurse umane spun că un angajat va merge la muncă, pentru că bolnavul nu şi-ar permite o zi fără plată şi îi va îmbolnăvi şi pe ceilalţi colegi.

Pe de altă parte, există o problemă, pentru că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun că există foarte multe concedii medicale fictive, mai ales de o zi, în zilele de joi, luni şi înaintea sărbătorilor legale.  

