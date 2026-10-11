Hai să recunoaştem. Sunt momente în care câteva minute de linişte în casă valorează cât o zi de concediu. Iar telefonul pare soluţia perfectă. Un desen animat, un joculeţ şi copilul e parcă... mai ocupat decât noi. Numai că bona aceasta digitală vine şi cu semne de întrebare. Timpul îndelungat pe care cei mici îl petrec în faţa ecranelor poate duce la rezultate şcolare mai slabe, chiar şi câţiva ani mai târziu. Aşadar, cât înseamnă prea mult şi unde tragem linie?

Telefonul... bona care nu cere salariu, nu oboseşte şi e mereu la îndemână. Pentru cei mici, însă, prea mult timp în faţa ecranelor poate veni cu un preţ. De aceea, unii părinţi preferă porţii mici şi reguli clare.

"Televizor, telefon, foate rar. Undeva la 10-20 de minute zilnic". "Dacă chiar îi oferim, încercăm să îi dăm ceva educativ", au afirmat părinţii.

O soluţie simplă ca să scape de tentaţia ecranelor? Mai mult timp afară, la aer curat, cu mişcare şi joacă.

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"De obicei mă uit la desene cu fotbal. 5 minute e suficient", a spus un copil.

"Face sport, ca mine. Fotbal. Cinci, şase ore afară, fără ecrane", a afirmat tatăl.

Însă, nu toate familiile găsesc atât de uşor echilibrul. Pentru unii părinţi, telefonul rămâne soluţia rapidă atunci când trebuie să se ocupe de treburile casei.

"Băieţelul 2 ani şi nouă luni şi fetiţa aproape 7 ani. Telefonul îl primeşte cam 30 de minute, maxim o oră dar se întâmplă mai rar, seara. Cât pregătesc pentru şcoală pentru a doua zi", a afirmat o doamnă.

"Elevii care stau mult pe telefon şi pe calculator, sunt mai puţin atenţi la ore. Au tendinţa să fie mai puţin concentraţi şi imediat vor schimbare, vor altceva", a declarat Sidonia Apetrei, director Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava.

Iar alternativele nu trebuie să fie complicate și nici costisitoare.

"Lucrurile uzuale pe care le facem noi toţi în casă, pot fi o sursă se distracţie şi de învăţare pentru toţi copiii", a explicat Corina Pop, Psiholog.

Un studiu din Singapore pe sute de copii a arătat că expunerea crescută la ecrane în primii ani de viaţă este asociată cu rezultate şcolare şi o memorie mai slabe, chiar şi câţiva ani mai târziu.