Veşti bune. Programul "Fertilizare in vitro" continuă până în 2030. Guvernul a aprobat sprijinul financiar pentru cuplurile infertile şi femeile singure care-şi doresc un copil, dar nu pot concepe pe cale naturală. Banii se vor acorda sub formă de vouchere.

Se pot înscrie cuplurile infertile chiar şi necăsătorite, dar şi femeile singure care nu pot concepe pe cale naturală şi au un document care să ateste acest lucru. Voucherele sunt în valoare de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro şi 5.000 de lei pentru medicamentele necesare acestor proceduri.

Guvernul asigură sprijinul financiar de trei ori pentru beneficiari, dacă primele două proceduri nu sunt reuşite. Bugetul alocat acoperă maximum 10.000 de beneficiari în fiecare an, iar cuplurile eligibile se pot înscrie pe o platformă digitală pusă la dispoziţie de Ministerul Muncii. Important de precizat este că bugetul e asigurat de Guvern, nu mai depinde de bugetele alocate fiecărui minister în parte. Anii trecuţi au fost probleme cu lipsa sprijinului financiar.

România are cea mai mică rată a natalităţii din ultimii 100 de ani, vorbim despre mai puţin de 150.000 de naşteri pe an. Dacă acest trend se menţine, ţara noastră ar putea ajunge să aibă mai puţin de 14 milioane de locuitori până în 2100.

