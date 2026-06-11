Noua lege a salarizării aprinde din nou spiritele în sistemul medical. Aproape o mie de angajați ai serviciilor de ambulanță au protestat în această dimineaţă în faţa Ministerului Sănătăţii şi avertizează că revolta lor nu se opreşte aici.

"Salariul de bază este păstrat, dar veniturile dumneavoastră, ale noastre, lunare, sunt afectate de diminuări de procente", au strigat nemlţumiţi oamenii.

Principalele nemulțumiri vizează diminuarea sporului de tură, a sporurilor pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus și sărbători legale, a sporului de gardă și a celui acordat pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, FNSAR susține că noii coeficienți de salarizare nu garantează menținerea actualului nivel al veniturilor pentru o parte importantă a angajaților.

Aceştia ar putea pierde chiar și 3.000 de lei din veniturile actuale. Sindicaliștii se tem că noua formulă de calcul le-ar putea goli buzunarele, fără să existe vreo garanție că salariile de acum vor fi păstrate.

Articolul continuă după reclamă

După protestul din fața Ministerului Sănătății, oamenii și-au mutat nemulțumirile la Ministerul Muncii, iar medicii legişti şi-au suspendat activitatea timp de două ore.