Microbuz scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac de apă dulce din lume. Şapte turişti chinezi au murit

Şapte turiști chinezi și un șofer au murit după ce un microbuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă, după ce gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev, citat de Reuters.

"Tragedie pe Baikal. În zona Capului Joboi s-a scufundat sub gheață un autovehicul cu turiști străini", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii ruse situate în apropierea graniței siberiene cu Mongolia.

Potrivit martorilor oculari, unul dintre turiști a reușit să se salveze, informație confirmată de Parchetul regional. Ceilalți ocupanți ai vehiculului au murit. Cadavrele a șapte persoane au fost descoperite de echipele de salvare cu ajutorul unei camere subacvatice.

La momentul accidentului, temperatura în zonă era de aproximativ -10 grade Celsius. Vehiculul a căzut printr-o spărtură în gheață lată de circa trei metri, într-o zonă unde apa are o adâncime de aproximativ 18 metri.

Autoritățile locale au confirmat că cele șapte victime erau turiști chinezi, vizitatori frecvenți ai regiunii lacului Baikal pe tot parcursul anului.

Guvernatorul a subliniat că traversarea lacului înghețat cu mașina este strict interzisă. Circulația este permisă doar într-o scurtă perioadă a iernii și numai pe trasee special amenajate, care în prezent erau închise. Cu toate acestea, turiștii ar fi ignorat avertismentele și au încercat să ajungă pe această cale în populara insulă Olhon.

În pofida interdicțiilor, numeroși localnici traversează lacul înghețat în timpul iernii siberiene pentru a economisi timp atunci când călătoresc între Irkuțk și regiunea vecină Buriația.

Lacul Baikal este una dintre cele mai populare destinații turistice ale Rusiei. Atrage vizitatori atât iarna, când este complet înghețat și se poate circula pe gheață din ianuarie până în martie, cât și vara, când este posibilă navigația.

Este, totodată, cel mai mare lac cu apă dulce din lume, deținând aproximativ 20% din rezervele de apă dulce de la suprafața Terrei, și găzduiește un ecosistem unic.

