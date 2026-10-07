Somn bizar! Patru din 10 români se plâng că nu dorm bine noaptea şi scot banii de la saltea ca să îi investească în perne. Vânzările de saltele ergonomice, perne cu memorie, somiere şi lenjerii de pat premium s-au dublat în ultimii ani. La fel, cererea pentru "accesorii": gadgeturi, ceaiuri relaxante şi suplimente alimentare

Dan are un ceas inteligent ca să îşi monitorizeze calitatea somnului, dar, de multe ori, nu doarme suficient pentru ca aparatul să înregistreze parametrii.

"Trebuie să am ceva vizual care să-mi arate cât de prost dorm! Încerc să mă las de toate distragerile astea, să folosesc mai puţin tehnologia", a explicat Dan.

Mai mult de jumătate dintre români dorm prea puțin

Mai mult de jumătate dintre români dorm mai puţin de şapte ore pe noapte, în condiţiile în care un adult are nevoie de cel puţin opt ore ca să dea randament.

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"Am un somn destul de prost", a declarat o persoană.

"Cu siguranţă nu dorm suficient într-o noapte. În medie 6 ore jumate", a adăugat altcineva.

Saltelele inteligente, tot mai căutate de cei care vor să doarmă mai bine

Oamenii nu mai privesc salteaua ca pe un banal accesoriu al patului, ci ca pe o investiţie în sănătate. Magazinele au vânzări record de saltele inteligente şi cu spumă de memorie.

"Se adaptează practic posturii noastre în timpul somnului. Îţi poţi seta fermitatea saltelei în funcţie de nevoile tale. Sunt atenţi la umplutură când vine vorba de perne sau pilote, le găsesc pe cele clasice, cu umplutură din puf de gâscă, dar şi cele cu microfibre sau din fibră de bambus", a subliniat Iulia Păuna, manager de marketing magazin de mobilier.

Gadgeturile care supraveghează odihna sunt şi ele foarte căutate.

Gadgeturile pentru monitorizarea somnului au vânzări în creștere

"Vorbim de o creştere de 26%. Ceasuri inteligente cu funcţie de monitorizare a somnului, benzi sport care au această funcţie sau chiar de inele care au tehnologie", a precizat Mihnea Pană, manager de comunicare retailer online.

Când nici salteaua inteligentă, nici ceasul nu ajută la un somn mai bun, mulţi recurg la piaţa suplimentelor care să îi ajute să se odihnească bine. Medicii recomandă, însă, un consult de specialitate înainte.

"Orice somn în cantitate insuficientă sau de calitate proastă are consecinţe serioase de sănătate. De la boli cardiovasculare, metabolice, diabet, hipertensiune, aritmii, până la inclusiv, inflamaţie, stres oxidativ, cancer. Nu mai vorbim de legătura somnului cu depresie, anxietate", a explicat Oana Deleanu, somnolog.

Pentru unul din doi români, stresul este principalul factor care le afectează somnul.