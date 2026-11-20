În sezonul rece, mulţi oameni aleg să doarmă cu şosete pentru a-şi menţine picioarele calde şi a avea parte de un somn mai confortabil. Însă acest obicei ar putea avea beneficii care merg dincolo de simpla senzaţie de căldură. Specialiştii spun că purtarea şosetelor în timpul nopţii poate ajuta organismul să se pregătească pentru somn şi chiar să reducă timpul necesar pentru a adormi. Există însă şi situaţii în care acest obicei nu este recomandat.

Cum te ajută şosetele să adormi mai repede. Poţi câştiga până la 32 de minute de somn - Profimedia

Mai mulţi specialişti susţin că purtarea şosetelor în timpul somnului te poate ajuta să adormi mai repede, cu până la 7,5 minute. Dar există şi dezavantaje dacă porţi şosete toată noaptea sau ar trebui ca acestea să facă parte din ţinuta obişnuită de dormit? Iată ce spun un medic podiatru şi un specialist în somn, scrie goodhousekeeping.com.

„Corpul nostru are nevoie de un mediu foarte bine reglat pentru a beneficia de un somn de calitate, iar temperatura este unul dintre factorii importanţi. Temperatura corporală ideală pentru un somn confortabil este de aproximativ 36,5°C pentru majoritatea oamenilor. Deşi temperatura internă poate creşte sau scădea uşor, în general rămâne relativ constantă. Chiar şi modificările mici ale temperaturii corpului pot avea efecte negative. De exemplu, dacă aceasta este prea ridicată, somnul poate deveni agitat. Temperatura centrală a corpului scade în mod natural înainte de culcare, acesta fiind un semnal biologic care ajută organismul să treacă de la starea de veghe la cea de somn. Purtarea şosetelor poate contribui la acest proces. Încălzirea picioarelor poate favoriza vasodilataţia periferică, adică lărgirea vaselor de sânge de la nivelul mâinilor şi picioarelor, ceea ce permite eliminarea căldurii din organism. Astfel, temperatura centrală a corpului poate scădea”, explică dr. Hana Patel, medic de familie în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate din Marea Britanie (NHS) şi specialist în somn la Time4Sleep.

Aşadar, deşi şosetele îţi menţin picioarele calde, ele pot contribui şi la reducerea temperaturii centrale a corpului, transmiţând creierului semnalul că este timpul să te pregăteşti pentru somn.

Articolul continuă după reclamă

Un studiu realizat în 2018 a analizat diferenţele pe care le poate produce purtarea şosetelor în timpul nopţii. Rezultatele au arătat că participanţii care au dormit cu şosete au adormit cu 7,5 minute mai repede şi au dormit cu 32 de minute mai mult. De asemenea, numărul trezirilor nocturne a fost de 7,5 ori mai mic.

Specialiştii avertizează însă că aceste rezultate nu trebuie considerate o regulă valabilă pentru toată lumea.

"Un studiu de mici dimensiuni a constatat că persoanele care au purtat şosete în timpul somnului au adormit, în medie, cu aproximativ şapte minute şi jumătate mai repede. Totuşi, studiul a inclus doar şase bărbaţi tineri, aşa că nu putem presupune că toată lumea va avea parte de aceleaşi beneficii. Aş descrie şosetele purtate în timpul somnului drept o măsură simplă de confort, care merită încercată, nu un tratament pentru insomnie", spune Gaynor Wooldridge, medic podiatru şi preşedinte al Institutului Podiatrilor.

Ce alte beneficii are purtarea şosetelor în timpul somnului?

Dr. Patel explică faptul că şosetele pot avea şi alte efecte benefice asupra organismului:

"Bufeurile asociate menopauzei sunt adesea provocate de creşterea temperaturii centrale a corpului şi pot apărea atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii. Purtarea şosetelor în pat poate ajuta la reglarea temperaturii corpului şi la prevenirea acestor episoade. De asemenea, purtarea şosetelor în timpul nopţii poate reduce riscul apariţiei unui episod de boală Raynaud. Această afecţiune presupune îngustarea accentuată a arterelor mici de la nivelul extremităţilor, ceea ce poate duce la reducerea circulaţiei sângelui în degete şi la apariţia durerii sau umflăturilor. Fenomenul este declanşat, de obicei, de expunerea la frig, astfel că şosetele pot ajuta la prevenirea simptomelor prin menţinerea picioarelor calde şi favorizarea circulaţiei sângelui. În plus, aplicarea unei creme hidratante pe picioare înainte de a pune o pereche curată de şosete poate contribui la ameliorarea călcâielor crăpate şi a pielii uscate"

Beneficiile prezentate fac din şosete o alegere potrivită pentru somn, dar există şi dezavantaje?

Când nu este recomandat să dormi cu şosete?

Cel mai important aspect este ca şosetele purtate în timpul nopţii să fie curate şi să permită pielii să respire.

Problemele pot apărea dacă foloseşti şosetele purtate pe parcursul zilei sau dacă ai tendinţa de a transpira abundent în timpul nopţii.

Gaynor Wooldridge explică: "Din perspectiva unui medic podiatru, obiectivul este să menţii picioarele confortabil de calde şi uscate. Şosetele groase, care fac picioarele să se încingă şi să transpire, pot reţine umezeala, în special între degete. Pielea umedă este mai predispusă la iritaţii, iar picioarele transpirate sau umede sunt mai vulnerabile la infecţiile fungice, precum piciorul atletului. Recomand întotdeauna folosirea unei perechi curate înainte de culcare, în locul şosetelor purtate pe tot parcursul zilei. Dacă picioarele devin prea calde sau umede, este mai bine să le dai jos".

„Dacă ai în mod natural o temperatură corporală mai ridicată, purtarea şosetelor poate duce la supraîncălzire şi poate perturba somnul. De asemenea, dacă eşti predispus la infecţii fungice sau bacteriene, recomand să dormi fără şosete, deoarece anumite materiale pot reţine umezeala şi căldura, creând un mediu favorabil dezvoltării microorganismelor”, adaugă dr. Patel.

Şosetele pot fi spălate într-un săculeţ special pentru rufe delicate, pentru a evita pierderea lor în maşina de spălat. Spălarea pe dos ajută la o curăţare mai eficientă, iar folosirea unui detergent biologic poate contribui la îndepărtarea petelor.

Gaynor atrage atenţia şi asupra unor situaţii în care este necesară prudenţa: "Persoanele care au sensibilitatea redusă la nivelul picioarelor, circulaţia sanguină deficitară, umflături sau răni existente ar trebui să ceară sfatul medicului podiatru pentru a alege cele mai potrivite şosete. Atunci când nu îţi poţi simţi bine picioarele, presiunea sau frecarea pot trece neobservate.”

Ce fel de şosete ar trebui să porţi în timpul somnului?

Şosetele trebuie să fie proaspăt spălate, uscate şi, de preferat, confecţionate din materiale care permit circulaţia aerului şi ajută la reglarea temperaturii corpului, precum bumbacul, lâna merinos sau caşmirul.

Şosetele sintetice au tendinţa de a reţine mai multă căldură, aşa că este recomandat să le eviţi.

De asemenea, nu folosi şosete prea strâmte sau care exercită presiune asupra picioarelor, precum cele compresive, decât dacă ai primit o astfel de recomandare din partea unui specialist.

Gaynor Wooldridge recomandă alegerea unor şosete moi şi respirabile, cu elastic lejer în partea superioară, cusături fine şi suficient spaţiu pentru mişcarea degetelor.

„Şosetele subţiri din bumbac sau cele din lână fină pot fi alegeri confortabile, în funcţie de cât de calde sunt picioarele fiecărei persoane. Cea mai groasă pereche nu este neapărat şi cea mai bună. Nu este nevoie nici să cumperi un produs scump, comercializat special pentru somn. Mai importante sunt potrivirea şosetelor şi senzaţia de confort pe care o oferă.”

Cum îţi poţi menţine picioarele calde în timpul nopţii fără să porţi şosete?

Dacă nu îţi place să dormi cu şosete, există şi alte soluţii care te pot ajuta să îţi menţii picioarele calde:

Adaugă o pătură la capătul patului. Aceasta poate concentra căldura în zona picioarelor, fără să influenţeze temperatura restului corpului.

Foloseşte o pătură electrică. Unele modele au zone speciale pentru picioare, care pot încălzi în prealabil partea de pat în care acestea vor sta.

Apelează la o sticlă cu apă caldă. Aceasta poate încălzi partea inferioară a patului înainte de culcare.

Fă o baie caldă pentru picioare înainte de somn. Aceasta poate contribui la reducerea temperaturii centrale a corpului şi la pregătirea organismului pentru odihnă.

Alege o pilotă cu umplutură izolatoare şi respirabilă. Printre variantele recomandate se numără cele cu puf, lână sau bambus.