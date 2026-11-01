În Capitală, atmosfera de Halloween s-a simţit din plin. Petrecăreţii au impresionat cu costume spectaculoase, inspirate din filme şi desene animate, iar distracţia a ţinut până în zori!

Spiritul Halloween-ului a animat oraşul, iar bucureştenii au intrat din plin în atmosfera înfricoşătoare a sărbătorii. Sute de petrecăreți au intrat în competiția pentru cel mai original costum. Însă, dincolo de ținute, pe primul loc rămân dansul si distracția la maximum!

Unii şi-au ales costumele din desenele animate sau filmele preferate, în timp ce alţii au preluat idei de pe reţelele de socializare.

”Ne-am costumat în Po din Kung fu Panda. De ce? Pentru că e foarte mişto. Am improvizat puţin, pălăria e special făcută, am căutat un tutorial”

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”În teorie, lumea îşi lasă mai uşor inhibiţile, însă ar trebui să fim în fiecare zi aşa, să ne exprimăm cum vrem, nu doar o seară”, au spus participanții.

Nici organizatorii nu s-au lăsat mai prejos şi au pregătit numeroase surprize pentru cei veniţi să petreacă.

”Este epică, nu mă aşteptam să fie atât de bună dar este, e o surpriză plăcută”.

”E super, toată lumea este costumată, costume cât mai ingenioase, muzica e foarte bună”, au spus participanții.

Distracţia a ţinut până târziu în noapte.