Dependența digitală la copii, tot mai greu de controlat. Profesoara Claudia Chiru explică, la Observator 16, alături de Teodora Tompea, de ce interdicțiile nu funcționează mereu și ce ar trebui să facă, de fapt, părinții.

Teodora Tompea: Am vorbit și despre provocările pe care le traversăm noi adulții. Acum, dacă ar fi să ne uităm, pentru că sunteţi profesor, cadru didactic şi cunoaşteţi cum este şi lumea aceasta a tinerilor, adolescenţilor. Ei cresc şi trăiesc cu telefonul în mână. Le furăm sau le ştirbim cumva din copilărie? Sau este ăsta doar un mit? Prin prisma telefonelor, a gadget-urilor?

Prof. Claudia Chiru: Da, cred că ar trebui să ne raportăm și să îi obișnuim să-l folosească activ. Nu să le interzicem, pentru că pentru ei e foarte greu să se desprindă, că ei n-au născut cu asta în jurul lor. Păi, înseamna că noi ar trebuit să le facem viața, viața reală, cel puțin la fel de atrăgătoare precum cea pe care o prezintă ecranele.

Teodora Tompea: Și ecranele să fie parte cu o doză sau cum ar trebui gestionată?

Prof. Claudia Chiru: O rutină, să stabilim în familie o rutină.

Teodora Tompea: Dar cât înseamnă sănătoasă e această rutină?

Prof. Claudia Chiru: Eu nu știu să vă răspund și nu cred că știe nimeni să răspundă, pentru că ei s-au născut, ei ne vor spune. Noi nu știm, eu nu știu să spun ce e bine și ce nu. Eu știu pentru mine ca adult să mă controlez și să dozez. Asta trebuie să-i învățăm și pe copii. Să știe că viața reală e mult mai atrăgătoare sau să o facem noi mult mai atragătoare decât ceea ce găsesc acolo. Și să aibă o rutină în familie, petrecem timp în familie și stai și pe ecranul tău, pentru că nu putem să-i luăm de tot de acolo. Se răzvrătesc, se întorc împotriva noastră și facem mai rău. Treptat, cu blândețe. E nevoie ca noi să gândim pentru ei pentru că ei nu au autocontrol digital, Nu e dezvoltat.

Teodora Tompea: Atunci să vă întreb altfel. Ajută ca noi să fim cei care să nu mai folosim telefoanele cel puțin în prezența copiilor sau adolescenților? Cred că facem un bine dublu. Sau e un lucru pe care îl facem bine și pentru noi și pentru adolescenți, pentru tineri.

Prof. Claudia Chiru: Eu cred că nu contează dacă noi îl folosim în prezența lor sau nu. Eu cred că atracția lor și nevoia e mult mai mare. Și cred că se feresc. Dacă noi nu le permitem, cred că ei se feresc. Deci trebuie integrat cumva, trebuie folosit sănătos, utilizat sănătos. Utilizat pentru ceva care ți-e de folos. Să găsești... să ai o finalitate, să ai un scop. Eu, de exemplu, îi spun fiului meu: uite, fac cu telefonul asta, am scris un e-mail, fac o notiță, scriu pe social media, pentru că din asta așa îmi construiesc eu imaginea, așa funcționez. Și el îmi spune: nu mă interesează. Eu fac altele, eu mă joc pe telefon, eu vorbesc cu prietenii.

Teodora Tompea: Atunci înseamnă că sunteți de părere că ar fi bună sau nu ar fi bunã interzicerea telefonelor mobile? Așa cum știți că au făcut anumite țări, fie de la o anumită vârstă în jos sau în școală.

Prof. Claudia Chiru: Dacă am pierdut trenul, cum eu l-am pierdut cu fiul meu, la revedere, la 16 ani nu mai poți interzice nimic. Pentru cei mici, da, se poate. Se poate pentru că depinde de modul în care noi îi învățăm. Dacă noi nu îi lăsăm cu telefoane, ei pot să reziste o perioadă, dar apoi se vor întâlni cu telefoanele. Da? Deci e inevitabil. N-avem cum, dar când sunt foarte mici, da, e de preferat să nu le dăm. Știu despre Spania, da, că au o înțelegere și...

Teodora Tompea: Tocmai de asta vă întreb, că sunt anumite țări în care, în școli, a fost interzis telefonul mobil. Dacă este un punct bun de start, vă întreb asta.

Prof. Claudia Chiru: Intră într-o contradicție, pentru că apoi în școală învățăm despre tehnologie. Și cum să faci tehnologie dacă copilul nu știe să folosească. Și mai târziu vrei să foloseasca calculatorul. Cum? Dacă nu i-l dai.

Teodora Tompea: Dar oare de ce este această atracție? Dincolo de lumea în care ei s-au născut. Ei mai știu să se plictisească? Pentru că spunea și psihologul din materialul de mai devreme, apropo de nevoia asta că ne îndreptăm mereu spre telefonul mobil. Au pierdut abilitatea asta? Tocmai din cauza rețelelor sociale sau a telefonului?

Prof. Claudia Chiru: Eu nu cred că e din cauza rețelelor, pentru că rețelele sunt ceva ce-am inventat noi și eu cred că noi putem să le dominăm și să le controlăm. Deci e din cauza noastră, a adulților care nu le facem viața reală suficient de atrăgătoare și nu îi lăsăm să se plictisească. Părinţii ies la restaurant și le dau telefoanele copiilor. Păi nu, e greșit. Ești la restaurant, stai de vorbă cu copilul, faci ceva ce vrea copilul. Nu ce vrei tu. Că tu trebuie să faci atrăgător pentru el, nu pentru tine, să te joci. Sau atunci când se joacă copiii liberi, să fie liberi lăsați, nu să intervenim noi.

Teodora Tompea: Dacă vom continua în ritmul ăsta, cum vom arăta noi toți peste, nu știu, 10, 20, 30 de ani? Așa, o părere personală, chiar asta am văzut.

Prof. Claudia Chiru: Vom arăta cu mult mai puține relații interumane și societatea va fi mult mai sărăcăcioasă, interacțiunea va fi mult mai sărăcăcioasă și ne vom îndepărta foarte mult de tradiții și de familie.

Teodora Tompea: Și unii de alții. Și ca o concluzie, poate un lucru pe care l-am putea aplica, pe care voi încerca și eu să-l aplic, desigur, din această seară: înainte să adormim, să lăsăm telefonul, cu cel puțin jumătate de oră înainte sau o oră.

