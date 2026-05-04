Guvernul a aprobat o OUG care permite Trezoreriei să ofere credite de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. El a adăugat că Trezoreria va oferi proiecte cu dobândă zero pentru UAT-uri, pentru a fi suplinite astfel procedurile în care facturile sunt pe drum, iar plăţile nu se fac la timp.

Alexandru Nazare a declarat că Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, două ordonanţe de urgenţă care accelerează absorbţia fondurilor europene. "Prima astfel de ordonanţă practic creează cadrul legislativ în care Trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, fie că e vorba de granturi sau de loan-uri. Practic, până în noiembrie 2026, Trezoreria va oferi proiecte cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească practic procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plăţile nu se fac la timp", a afirmat Nazare.

El a precizat că prin acest procedeu sunt accelerate pe ultima sută de metri plăţile din PNRR. "Şi pentru că mai avem foarte puţin timp, până la 31 august, am creat acest procedeu în care să putem suplini plăţile şi să accelerăm pe ultima sută de metri plăţile din PNRR, astfel încât să maximizăm absorbţia acestor bani. Este un mecanism creat în premieră şi sperăm că acest mecanism să dea rezultate, astfel încât atât pe componenta de împrumuturi, cât şi pe componenta din granturi, aceşti bani să ajungă în economie şi PNRR-ul să aibă o rată de absorbţie cât mai mare", a transmis ministrul Finanţelor.

El a anunţat că a doua ordonanţă de urgenţă aprobată de Guvern se referă la credite din Trezorerie. "De această dată sunt credite cu dobândă pentru autorităţi locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanţarea unor proiecte pe funduri europene. Aceşti bani sunt prinşi în buget. E vorba de două miliarde de lei care, practic, pot fi operaţi şi, din acest moment, UAT-uri pot transmite solicitări pentru utilizarea acestor bani. În total e vorba de 12 miliarde de lei care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorbţia şi accelerează, practic, infuzia de bani în economie de care economia României în 2026 are nevoie", a explicat Alexandru Nazare.

Pe lângă aceasta, au mai fost aprobate alte 4 ordonanţe de urgenţă, 15 hotărâri de Guvern şi 4 memorandumuri.

