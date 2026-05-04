Grindeanu: "Emisarii lui Bolojan ieşiţi la cumpărat voturi au eşuat lamentabil. Au șobolănit funcții și bani"

PSD pare că nu are nicio emoţie în privinţa votului de marţi, 5 mai, vot care va decide soarta guvernului Bolojan. Social-democraţii anunţă, cu mai puţin de 24 de ore înaintea moţiunii de cenzură, că au deja mai multe voturi decât ar avea nevoie.

de Bianca Iacob

la 04.05.2026 , 20:53
Sorin Grindeanu afirmă că PNL a încercat să-i convingă pe unii membri ai PSD să renunţe la ideea de a vota moţiunea de cenzură, dar fără succes. "Emisarii lui Bolojan dirijați de Motreanu care au ieșit la cumpărat de voturi au eșuat azi lamentabil. Toți parlamentarii PSD au rezistat asaltului. Este totuși un semn de mare disperare să ajungi să vinzi adeziuni la Brătieni, în schimbul unor posturi la Administrația Cimitirelor. Să nu credeți că în birourile alea obscure au negociat principii și valori. Au șobolănit funcții și bani. Atât a ținut reforma domnului Bolojan. Mâine (n.red. marţi, 5 mai) vom schimba direcția greșită în care merge România", susţine Sorin Grindeanu.

Claudiu Manda spune şi el că moţiunea împotriva guvernului Bolojan va trece fără probleme. "Avem 270 plus, și asta fără voturile din PNL", a declarat Claudiu Manda. Moţiunea de cenzură a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va pica dacă cel puţin 233 dintre ei vor vota pentru. Dezbaterea şi votul sunt programate mâine dimineaţă la ora 11:00, în Parlament. 

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

