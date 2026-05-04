Un accident cumplit, pe trecerea de pietoni a avut loc în această dimineaţă în oraşul Buziaş. O adolescentă de 16 ani a fost lovită în plin de o maşină condusă de o şoferiţă.

Fata se afla împreună cu o prietenă şi a traversat regulamentar pe zebră. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În mod inexplicabil, femeia care se afla la volan nu pare să încetinească în momentul în care se apropie de trecerea de pietoni.

După impact, şoferiţa s-a dat jos din maşină şi a încercat să ridice victima de pe stradă, deşi, în mod normal, medicii recomandă ca în astfel de situaţii, cel care este rănit să nu fie mutat sau mişcat. Adolescenta a fost dusă la spital.

Şoferiţa le-a declarat poliţiştilor că nu le-a văzut pe fete, din cauza soarelui puternic.

Ce spun polițiștii

O femeie de 38 de ani, a condus la autoturism pe DJ 592, pe strada Principală din orașul Buziaș, dinspre municipiul Timișoara înspre municipiul Lugoj, iar la un moment dat a surprins și accidentat o minoră de 16 ani angajată regulamentar în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni semnalizată.

În urma impactului, minora a fost rănită, fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

