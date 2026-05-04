Rusia anunţă un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 ş 9 mai

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agenţiile internaţionale de presă.

"În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026", a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, relatează EFE, conform Agerpres.

Totodată, Rusia a ameninţat că va lansa un "atac masiv cu rachete" asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistiţiul din 8 şi 9 mai.

"Dacă regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale criminale ce vizează perturbarea sărbătoririi celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război patriotic, forţele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului", a mai declarat Ministerul rus al Apărării în acelaşi comunicat de pe MAX.

