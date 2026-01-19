Oficial a început sesiunea de examene din iarnă pentru majoritatea studenţilor din România. Ca de obicei, stresul este la cote maxime, iar somnul aproape inexistent. În special în rândul celor vor "să îngraşe porcul în Ajunul Crăciunului". Cu două-trei ore de somn, tinerii încearcă să recupereze tot ce nu au învăţat până acum. Perioada este una extrem de dificilă şi, cum era de aşteptat, aceştia apelează la energizante, cafea şi dulciuri pentru a face faţă. Specialiştii avertizează, însă: starea de bine este doar de suprafaţă, dar în realitate, toate acestea fac mai mult rău.

Când începe sesiunea, nimic nu este mai important pentru studenţi decât învăţatul. Mulţi dintre ei îşi doresc note mari pentru a rămâne la buget sau pentru a-şi păstra locul în căminul dorit.

"Am avut nopţi în care dormeam şi câte două ore, trei", mărturisește Bianca Mălăuți, studentă la Facultatea de Construcții și Instalații.

"Cu nopți albe și așa, cumva regreţi că pe parcursul anului nu te-ai apucat din timp. Dar, noi suntem studenți descurcăreţi și reușim și pe ultima sută", a spus și Alexia Miruna Oatu, studentă la Facultatea de Construcții și Instalații.

Articolul continuă după reclamă

Şi pentru că încearcă să recupereze pe ultima sută de metri tot ce nu au învăţat pe parcursul semestrului, stresul este la cote alarmante.

"Îmi stric cumva programul de somn, dormind două ore, învăţând, apoi iar mai învăţ câteva ore, încerc să mai aţipesc încă puţin. Având în vedere că nu pot să-mi ating minimul de ore de somn, încerc să le alterez, astfel încât să îl ating cumva pe bucăţi", a spus Rareș Ionuț Tăbăcaru, student la Facultatea de Construcții și Instalații.

Pentru a face faţă perioadei extenuante, tinerii apelează la alimente şi băuturi care fac oboseala să dispară.

"Pentru studenți, stresul nu se măsoară doar în pagini citite, ci și în bucăți de ciocolată. Medicii spun că ajută la concentrare în cantitatea potrivită. Studenții spun însă că ajută la supraviețuire în sesiune. Cert este că în camera de lectură din cămin, nu doar materia este dulce-amăruie, ci și emoțiile de dinaintea examenelor", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

"Deși în timpul anului renunțasem la ciocolată, dar na, acum în sesiune m-am apucat iar", a mai spus Alexia Miruna Oatu.

"În momentul în care creierul este așa obosit și într-un stres mare, pentru că cortizolul este cel care este crescut, în momentul în care noi dăm energizante și tot ce înseamnă substanțe energizante, acesta va crește și mai tare cortizolul și este un cerc vicios. În loc să ne concentrăm mai bine și să ne liniștim, ne va anxieta și mai tare și va crește și mai tare stresul", spun specialiștii.

Aceștia îi sfătuiesc să nu se suprasolicite.

"Durata de învățat pe zi este de maximum opt ore, patru ore dimineața, patru ore după amiaza, cu pauze de minim 10 minute între aceste ore", mai spun specialiștii.

Un program de somn neadecvat şi stresul la cote ridicate poate duce chiar la pierderea memoriei în timpul examenelor şi, ulterior, la atacuri de panică.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰