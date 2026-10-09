Vaccinul BCG a început să fie distribuit către DSP. 100.000 de doze ajung în țară până pe 13 octombrie

După două luni în care vaccinul împotriva formelor grave de tuberculoză a lipsit din maternități din cauza birocrației, primele doze au început să fie livrate. Dacă sunteţi părinţii unui nou-născut care a fost externat fără a fi vaccinat, aşteptaţi un telefon de la medicul de familie pentru că acest vaccin face parte din schema obligatorie.

Începând de astăzi, furnizorul a demarat livrarea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică (DSP). Distribuirea celor 100.000 de doze de vaccin BCG se va realiza în perioada 8-13 octombrie 2026, conform unui calendar stabilit.

În București, DSP a primit deja dozele repartizate și a început să contacteze maternitățile pentru distribuirea vaccinului.

Ce este vaccinul BCG

Vaccinul BCG este administrat nou-născuților și îi protejează împotriva formelor grave de tuberculoză, în special a celor care pot afecta creierul sau se pot răspândi în organism.

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Este unul dintre vaccinurile administrate în primele zile de viață, tocmai pentru a proteja bebelușii de posibile forme severe ale bolii.

Copiii care nu au fost vaccinați din cauza lipsei temporare a vaccinului vor fi vaccinați ulterior, conform procedurilor.