O pastilă care micşorează şi chiar elimină tumorile de cancer pancreatic a fost testată cu succes într-un studiu realizat în Marea Britanie. Experţii o numesc cea mai mare descoperire din ultimele decenii în acest domeniu. În prezent, cancerul pancreatic are una dintre cele mai mari rate de mortalitate şi este extrem de greu de tratat.

Jurnaliştii BBC relatează că celulele tumorale au devenit nedetectabile la unul din doisprezece pacienţi care au primit pastila numită daraxonrasib, în paralel cu chimioterapia. Mai mult - tumorile s-au oprit din creştere în aproape toate cele 61 de cazuri ale pacienţilor participanţi la studiu. Aceştia fuseseră diagnosticaţi cu cancer pancreatic în stadiu avansat, care se răspândea deja în alte părţi ale corpului.

Deocamdată, doctorii nu ştiu exact cât poate fi ţinută în frâu teribila boală, aşa că se feresc să spună că pastila pavează drumul către vindecare.

În schimb, speră că pot oferi mai mult timp pacienţilor, chiar dacă nu le-ar aduce vindecarea.

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Oamenii de ştiinţă i-au urmărit vreme de un an şi jumătate pe pacienţii incluşi în studiu, iar la unii dintre ei nu a mai apărut boala.

Rezultatele fazelor I şi II ale studiului arată că:

- tumorile s-au oprit din creştere la 90% din pacienţi

- în 60% din cazuri, tumorile au început să se micşoreze sau au dispărut cu totul

- pentru aproximativ 8% din pacienţi (1 din 12) tumorile au devenit nedetectabile la computerul tomograf

Cum acţionează noul medicament

Daraxonrasib este un tratament țintit, de tip inhibitor, care identifică şi blochează anumite mutații, numite RAS, care se regăsesc în majoritatea cancerelor pancreatice și care favorizează dezvoltarea tumorilor. Alte câteva zeci de tipuri de cancer, inclusiv cel pulmonar şi cel ovarian pot prezenta mutaţii similare, deci pastila ar putea fi de ajutor şi în alte situaţii. De altfel, medicamentul a fost deja aprobat în Statele Unite.

Cancerul pancreatic, unul dintre cele mai periculoase

Această formă de cancer are cea mai mică rată de supravieţuire dintre toate cancerele care afectează mulţi pacienţi. Chiar dacă, în unele cazuri, chimioterapia ajută la micşorarea tumorilor, de cele mai multe ori ele cresc la loc. Cei mai mulţi pacienţi cu forme avansate trăiesc câteva luni, nu ani.

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