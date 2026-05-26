Europa dă undă verde unei pastile pentru slăbit. Aceasta va putea fi folosită şi în România. Uniunea Europeană a aprobat utilizarea medicamentului în ţările membre, după ce anterior a primit acceptul Statelor Unite.

Pastila, o alternativă la deja cunoscutele tratamente injectabile, va fi disponibilă numai pe bază de reţetă. Şi se recomandă exclusiv adulţilor. Spre deosebire de injecţiile săptămânale, tratamentul implică o singură capsulă administrată zilnic.

Medicamentele se adaugă dietei şi antrenamentelor fizice şi vor fi prescrise persoanelor supraponderale sau celor care suferă de obezitate şi au comorbidităţi ca diabetul de tip 2, hipertensiune, boli cardiovasculare sau apnee.

Cei care au urmat până acum tratamentul au pierdut, în medie, 13% din greutatea corporală.

Alternativă pe piaţa europeană

Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat aprobarea versiunii comprimat a Wegovy, medicamentul pentru slăbit al companiei daneze Novo Nordisk. Decizia ar putea oferi companiei un avans temporar față de rivalul american Eli Lilly pe piața europeană. EMA a recomandat oficial aprobarea formei orale a Wegovy. Dacă decizia finală va fi favorabilă, Novo Nordisk va fi prima companie cu un comprimat pentru slăbit autorizat în Europa.

Recomandarea vine pe fondul intensificării concurenței dintre Novo și Lilly, ambele companii încercând să își mărească cota de piață pe piața în plină expansiune a medicamentelor pentru obezitate, despre care analiștii se așteaptă să ajungă la peste 100 de miliarde de dolari anual în următorul deceniu, prin extinderea în tratamente orale.

Novo a lansat medicamentul oral în Statele Unite la începutul acestui an, după ce a obținut aprobarea FDA, ceea ce i-a oferit un start timpuriu. Pilula de slăbit a companiei Lilly, Foundayo, a fost lansată în aprilie, după aprobarea sa în SUA.

Pilula, pe care Novo intenționează să o lanseze pe unele piețe din afara SUA în a doua jumătate a anului 2026, conține semaglutidă, același ingredient activ utilizat în medicamentele sale injectabile de succes Wegovy pentru pierderea în greutate și Ozempic pentru diabet.

EMA a declarat că administrarea comprimatelor ar putea fi mai convenabilă pentru unii pacienți. O doză de 25 de miligrame din comprimate i-a ajutat pe pacienți să piardă în medie 16,6% din greutatea corporală, comparativ cu 2,7% pentru cei care au primit placebo, pe o perioadă de 64 de săptămâni, într-un studiu aflat în stadiu avansat.

Spre deosebire de medicamentul lui Lilly, pilula Wegovy trebuie administrată în repaus alimentar și fără alte medicamente, deși acest lucru nu reprezintă un obstacol major odată ce pacienții sunt instruiți, a declarat Tricia Tan, profesor de medicină metabolică și endocrinologie la Imperial College London, adăugând că aceștia ar putea avea dificultăți în a-și aminti să o ia zilnic. Medicamentul lui Lilly este încă în curs de evaluare de către EMA.

Datele timpurii privind prescripțiile din SUA pentru ambele medicamente orale au susținut opinia că acestea pot stimula expansiunea pieței prin atragerea de noi pacienți.

Dr. Anita Phung, medic cercetător și monitor medical la Lindus Health, a declarat că succesul reglementărilor nu garantează accesul tuturor pacienților, menționând că politicile de rambursare diferă în Europa, iar Wegovy injectabil este adesea limitat la servicii specializate, mai degrabă decât la asistența medicală primară, scrie Reuters.

Recomandările vor fi acum revizuite de Comisia Europeană, care va acorda autorizația finală de comercializare. Agenția a susținut, de asemenea, aprobarea pentru o doză de 7,2 mg de Wegovy într-un singur stilou injector (pen), care se așteaptă să fie lansat în trimestrul al treilea.

