Australia a confirmat primul deces de difterie din ultimii 10 ani. E cel mai mare focar din ultimele decenii

Australia a înregistrat primul deces provocat de difterie din ultimii zece ani, în contextul celui mai grav focar al acestei boli care poate fi prevenită prin vaccinare. Este cel mai mare focar din ultimele decenii.

În luna martie, Teritoriul de Nord din Australia a declarat oficial existența unui focar de difterie, iar cazuri au fost confirmate și în Australia de Vest, Australia de Sud și Queensland. Numărul infectărilor a început să crească spre finalul anului 2025, cu o accelerare semnificativă în februarie, potrivit BBC.

În 2026 au fost raportate 245 de cazuri, cel mai mare bilanț înregistrat în Australia începând cu 1991, iar cele mai multe cazuri au fost raportate în comunități indigene izolate.

Marți, ministrul Sănătății din Teritoriul de Nord a anunțat că rezultatele autopsiei efectuate într-un laborator din străinătate au confirmat că difteria a fost cauza morții unui bărbat internat în aprilie.

În ultimele săptămâni, autoritățile australiene au intensificat campaniile de vaccinare în zonele considerate cu risc ridicat, iar numărul noilor cazuri începe deja să scadă.

„Guvernul tratează situaţia cu seriozitate maximă. Depunem toate eforturile pentru a înțelege cauzele și pentru a limita răspândirea bolii”, a declarat ministrul Sănătății din Teritoriul de Nord, Steve Edgington.

Potrivit acestuia, din 30 martie și până acum au fost administrate peste 10.400 de vaccinuri.

În luna martie, autoritățile sanitare din Australia de Vest au confirmat două cazuri de difterie respiratorie, primele înregistrate în regiune după mai bine de 50 de ani.

Aproximativ 60% dintre cazurile raportate anul acesta provin din Teritoriul de Nord, iar aproape 36% din Australia de Vest. Restul cazurilor au fost confirmate în Australia de Sud și Queensland.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele afectate să își actualizeze schema de vaccinare, în special adolescenților și adulților care au nevoie de doze booster.

În Teritoriul de Nord au fost deschise clinici temporare în Darwin, Katherine și Alice Springs pentru a susține campania de informare și vaccinare. Oficialii subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire și reducere a transmiterii bolii.

Atât difteria respiratorie, cât și cea cutanată pot fi prevenite prin vaccin. În mod normal, copiii primesc cinci doze între vârsta de două luni și patru ani, urmate de un rapel între 12 și 13 ani.

Difteria respiratorie debutează de obicei cu febră, frisoane și dureri în gât, iar în cazurile severe poate provoca dificultăți de respirație și înghițire, devenind o afecțiune care poate pune viața în pericol.

Forma cutanată provoacă, în general, răni sau ulcerații infectate pe zonele expuse ale corpului, care se vindecă greu, însă rareori duc la complicații grave.

Potrivit postului național presei locale, ultimul deces provocat de difterie în Australia fusese raportat în 2018.

