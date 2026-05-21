Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat lansarea unui amplu pachet de reformă care va schimba modul de finanțare și organizare a spitalelor din România. Noile măsuri propun trecerea de la un sistem bazat pe numărul de paturi la unul centrat pe pacient și pe serviciile medicale efectiv acordate, astfel încât spitalele să fie finanțate în funcție de activitatea și performanța lor. Potrivit Ministerului Sănătății, reforma va aduce schimbări majore în funcționarea sistemului sanitar, de la reorganizarea secțiilor și distribuirea paturilor în funcție de nevoile reale ale populației, până la stimularea spitalelor care tratează mai mulți pacienți și cazuri complexe.

Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare și organizare a spitalelor: Ce înseamnă pentru pacienți

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, pachetul reprezintă una dintre ''cele mai importante'' reforme ale sistemului sanitar din ultimii ani și are ca obiectiv principal orientarea finanțării către pacient și către actul medical efectiv.

Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări ''majore'' în funcționarea sistemului spitalicesc: schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă, a explicat ministerul.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare, prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente.

''Trecem de la un model rigid, centrat pe numărul de paturi, la un model eficient, în care finanțarea urmează serviciul medical și pacientul tratat. Nu vom mai penaliza spitalele performante pentru că tratează mai mulți pacienți. Performanța trebuie susținută, nu sancționată'', a subliniat Cseke Attila, într-o conferință de presă.

Conform noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși gestionau activitate medicală intensă și cazuri complexe.

Pentru pacienți, a completat Ministerul Sănătății, reforma va însemna acces mai bun la servicii medicale, spitale stimulate să trateze mai mult și mai eficient, o organizare mai apropiată de nevoile reale ale comunităților, iar pentru medici și personalul medical măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței, susținerea spitalelor care tratează cazuri complexe, și mai multă flexibilitate în organizarea secțiilor și compartimentelor.

Alte noi prevederi avute în vedere prin alte două ordine de ministru vizează înființarea de secții spitalicești de la minimum 23 de paturi, față de 25 în prezent.

''Noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale, în funcție de specificul fiecărei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate'', se arată în comunicatul citat.

Datele CNAS arată că, după aplicarea noii metodologii de calcul, 98,19% dintre spitale beneficiază de o estimare pozitivă pentru anul 2026 comparativ cu realizările din 2025, spitalele de categoria IM înregistrează cele mai mari creșteri, cu o medie de +15,06%, spitalele din categoriile II și III au creșteri medii de aproximativ 10,7%, spitalele din categoriile IV și V înregistrează creșteri moderate.

