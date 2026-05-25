Declaraţie descalificantă din partea ministrului Culturii. Demeter Andras Istvan a fost înregistrat în timp ce batjocoreşte cu un limbaj trivial ideea de interes naţional al României, afirmând că el este ungur. Ministrul, prins între propriile cuvinte, susţine că nu îşi aminteşte dacă a făcut sau nu afirmaţiile. Dar promite că va demisiona dacă se dovedesc a fi reale. Colegii din UDMR îi cer să plece de pe acum.

"Îmi bag (...) în interesul național! Pentru că eu sunt ungur!"

Este declaraţia care l-a costat funcţia pe pe Demeter Andras Istvan.

Într-o discuție cu angajații, ministrul rememora momentul în care a fost anchetat de procurori, pe vremea când conducea Societatea Română de Radio. A fost acuzat atunci că a aprobat o cheltuială nejustificat de mare pentru achiziţia unui post de radio în Republica Moldova.

"Zic: doamna procuror! Eu, dacă mă enervez, eu mă duc acum, că încă sunt în consiliul de administraţie. Îi anunţăm pe ruşi. Vindem radioul cu 5 milioane. Şi îmi bag (...) în interesul naţional. Pentru că eu sunt ungur!", a declarat Demeter Andras Istvan.

Ministrul cere verificarea înregistrării

Cuvinte grele, cu ecou și mai greu. Ministrul nu confirmă, dar nici nu infirmă autenticitatea înregistrării.

Într-o primă intervenţie, a cerut o expertiză pentru a afla dacă vocea îi aparţine sau dacă a fost modificată.

"Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmaţie din partea mea. Dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie. Şi nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcţia pe care o deţin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greşeala pe care aş fi făcut-o", a mai precizat ministrul Culturii.

UDMR i-a cerut demisia

De la promisiunea de a lucra pentru binele românilor, la o afirmație care pare să sfideze exact acest principiu e un contrast care aprinde scandalul.

"Am rămas absolut stupefiat când am văzut această afirmaţie. O atare afirmaţie din partea unui ministru UDMR comportă anumite riscuri pentru comunitatea maghiară. Şi din acest motiv i-am şi cerut ca dânsul să-şi dea demisia", a subliniat Csoma Botond, purtător de cuvânt UDMR.

Demeter Andras Istvan s-a conformat. Şi-a prezentat demisia cu puţin timp în urmă. În actul trimis premierului, politicianul tot nu recunoaşte că declaraţia îi aparţine. Dar susţine că nu vrea să complice situaţia într-un guvern deja fragil.

Cine este Demeter Andras Istvan

Demeter Andras Istvan este unul dintre cei mai controversaţi miniştri din cabinetul Bolojan. Actorul devenit politician a fost implicat până acum în 4 dosare penale şi are la activ o condamnare definitivă pentru conflict de interese. A fost urmărit penal inclusiv pentru deţinere ilegală a unei arme de vânătoare, care i-a fost în cele din urmă confiscată.

