Ce se schimbă la examenul de Bacalaureat din 2030. Ar putea fi inclusă şi o probă în afara specializării

Bacalaureatul ar urma să aibă o structură nouă din 2030. Ministerul Educaţiei propune două probe scrise de specialitate, o probă nouă pentru competenţe de bază din afara specializării şi evaluarea la două limbi moderne studiate.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate (probele E), specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării (proba F).

În prezent, examenul de Bacalaureat include proba scrisă la limba română, proba obligatorie a profilului și o probă la alegere a profilului și specializării, iar elevii din școlile cu predare în limbile minorităților susțin și proba la limba maternă.

Ce discipline vor putea alege elevii la proba F

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază (proba F). Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie.

Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate: limba modernă 1, la nivel B2, și limba modernă 2, la nivel B1/A2.

Probele pentru profilul filologie

Pentru organizarea examenului, proiectul detaliază separat structura probelor pe filiere. Astfel, pentru profilul filologie, prima probă E va fi la limba și literatura unei limbi de circulație internațională, iar a doua la alegere din discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie sau religie.

Probele pentru profilul real

Pentru profilul real, probele E sunt structurate pe două etape: la matematică-informatică, prima probă este matematica, iar a doua poate fi aleasă dintre informatică, fizică, chimie sau biologie. La științele naturii, prima probă se alege dintre fizică, chimie și biologie, iar a doua dintre aceste discipline, matematică sau informatică, cu condiția să fie diferită de prima.

Schimbări şi pentru specializările științe sociale, tehnologic şi vocaţional

La profilul umanist, specializarea științe sociale, prima probă E este istoria, iar a doua este aleasă dintre geografie, logică, psihologie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie sau religie.

Pentru filiera tehnologică, proiectul Ministerului Educației și Cercetării introduce discipline aplicate pe domenii de calificare, precum circuite și măsurări electrice, electronică analogică, organe de mașini, echipamente de filmare, marketing, agropedologie, ecologie sau operații și utilaje în industria alimentară.

Și filiera vocațională este detaliată pe domenii: pentru profilul artistic sunt prevăzute discipline precum istoria muzicii și forme muzicale, istoria artelor și a arhitecturii, istoria baletului și istoria teatrului; la pedagogic apare psihologia dezvoltării; la sportiv, pregătire sportivă teoretică; iar la teologic, discipline specifice fiecărui cult.

Ministerul precizează că proiectul este publicat în consultare publică și consultare preliminară interinstituțională, iar propunerile și sugestiile cu privire la acesta pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice. Ordinul urmează să aprobe probele și disciplinele pentru Bacalaureatul din 2030, iar anexa acestuia stabilește detaliat structura pe filiere, profiluri și specializări.

